Ретроспектива фильмов Бруно Ганца откроется 19 марта

Показы ретроспективы фильмов
с участием швейцарского актера Бруно Ганца
, приуроченные к его 80-летию, начнутся 19 марта в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, сообщают организаторы.
Легендарный «ангел» вендерсовского «Неба над Берлином
», Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в фильмах многих знаменитых режиссеров, среди которых Эрик Ромер
, Вернер Херцог
, Тео Ангелопулос
, Ларс фон Триер
, Терренс Малик
и многие другие.
Первая часть ретроспективы — «Бруно Ганц: XX век» — пройдет с 19 марта по 20 апреля и познакомит публику с работами актера, снятыми в прошедшем столетии. Программа из девяти картин представит богатую палитру образов, созданных Ганцом — от русского графа, влюбленного в Маркизу фон O
до моряка, отставшего от судна «В белом городе
», от невинной жертвы Дракулы
до писателя, стоящего перед вечностью
. Откроет программу документальный фильм «То, что осталось позади
», рассказывающий о творчестве артиста.
Вторая часть программы под названием «Бруно Ганц: XXI век» пройдет осенью — с 22 октября по 26 ноября. В ней предполагается участие гостей из Швейцарии, которые работали вместе с актером.
Организаторами показов выступают Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.
обсуждение >>