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Ретроспектива фильмов Бруно Ганца откроется 19 марта

7 марта
2021 год

Новости кино >>
7 марта 2021
Показы ретроспективы фильмов с участием швейцарского актера Бруно Ганца, приуроченные к его 80-летию, начнутся 19 марта в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, сообщают организаторы.



Легендарный «ангел» вендерсовского «Неба над Берлином», Бруно Ганц за шестьдесят лет своей кинематографической карьеры снялся в фильмах многих знаменитых режиссеров, среди которых Эрик Ромер, Вернер Херцог, Тео Ангелопулос, Ларс фон Триер, Терренс Малик и многие другие.

Первая часть ретроспективы — «Бруно Ганц: XX век» — пройдет с 19 марта по 20 апреля и познакомит публику с работами актера, снятыми в прошедшем столетии. Программа из девяти картин представит богатую палитру образов, созданных Ганцом — от русского графа, влюбленного в Маркизу фон O до моряка, отставшего от судна «В белом городе», от невинной жертвы Дракулы до писателя, стоящего перед вечностью. Откроет программу документальный фильм «То, что осталось позади», рассказывающий о творчестве артиста.

Вторая часть программы под названием «Бруно Ганц: XXI век» пройдет осенью — с 22 октября по 26 ноября. В ней предполагается участие гостей из Швейцарии, которые работали вместе с актером.

Организаторами показов выступают Посольство Швейцарии в Москве и Государственная Третьяковская галерея при поддержке Гёте-Института в Москве и Swiss Films.
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