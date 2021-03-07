Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Спайк Ли расскажет о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после терактов 11 сентября

7 марта
2021 год

Новости кино >>
7 марта 2021
Оскароносный режиссер Спайк Ли снимет документальный фильм «NYC Epicenters 9/11 → 2021½», который охватит два десятилетия и расскажет о жизни Нью-Йорка после террористических актов 11 сентября 2001 года, сообщает IndieWire.

Спайк Ли расскажет о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после терактов 11 сентября
фото: Stephen Lovekin/Variety

Проект описывают как эпическую хронику потерь и выживания. Более 200 интервью с людьми из разных слоев общества помогут исследовать, благодаря кому и чему Нью-Йорк сохраняет свое величие.

«На протяжении веков не переставали звучать голоса тех, кто считал Нью-Йорк мертвым и грязным. Но они ошибались. Вы потеряете свои деньги, если решите поставить против Нью-Йорка», — отметил режиссер.

Премьера фильма состоится в этом году на платформе HBO Max.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Спайк Ли

анонс

Скорбим

Алим Матвейчук
5 марта ушёл из жизни художник-постановщик Алим Матвейчук.

День рождения >>

Владлен Бирюков
Нина Веселовская
Ирина Горячева
Витаутас Григолис
Сергей Губанов
Андрей Миронов
Иван Новосельцев
Екатерина Унтилова
Яков Шамшин
Анджей Бея-Заборский
Рэйчел Вайс
Брайан Крэнстон
Анна Маньяни
Хайнц Рюман
Питер Сарсгаард
Джон Хёрд
все родившиеся 7 марта >>

Афиша кино >>

Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Бывшая
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2021
Изгоняющий дьявола. Врата
драма, мелодрама, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, Непал, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен