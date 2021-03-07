Спайк Ли расскажет о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после терактов 11 сентября

анонс

В программе — «Небо над Берлином», «Маркиза фон О», «Вечность и один день».

7 марта

Со дня рождения Андрея Миронова исполняется 80 лет

Он с детства мечтал об актерской карьере, а потом всю жизнь бежал от комедийного амплуа.