Спайк Ли расскажет о жизни Нью-Йорка спустя 20 лет после терактов 11 сентября

Оскароносный режиссер Спайк Ли снимет документальный фильм «NYC Epicenters 9/11 → 2021½», который охватит два десятилетия и расскажет о жизни Нью-Йорка после террористических актов 11 сентября 2001 года, сообщает IndieWire.
фото: Stephen Lovekin/Variety
Проект описывают как эпическую хронику потерь и выживания. Более 200 интервью с людьми из разных слоев общества помогут исследовать, благодаря кому и чему Нью-Йорк сохраняет свое величие.
«На протяжении веков не переставали звучать голоса тех, кто считал Нью-Йорк мертвым и грязным. Но они ошибались. Вы потеряете свои деньги, если решите поставить против Нью-Йорка», — отметил режиссер.
Премьера фильма состоится в этом году на платформе HBO Max.
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