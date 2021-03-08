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Марио Касаса признали лучшим испанским актёром

8 марта
2021 год

Новости кино >>
8 марта 2021
Испанская киноакадемия объявила лучшим фильмом 2020 года драму Пилар Паломеро «Девочки». Картине также вручили награды «Гойя» за оригинальный сценарий, режиссёрский дебют и операторскую работу. Имена лауреатов опубликованы на сайте премии.

Марио Касаса признали лучшим испанским актёром
фото: кадр из фильма «Девочки»

Наибольшее количество статуэток досталось исторической драме «Шабаш», у ленты пять технических наград: за музыку, костюмы, работу художника-постановщика, спецэффекты, грим и причёски.

Марио Касас, сыгравший в триллере «Преступить черту», впервые был номинирован на «Гойю» за лучшую мужскую роль и одержал победу. Среди актрис выдающейся признана Патриция Лопес Арнаиз за роль в картине «Ане», удостоенной также премией за адаптированный сценарий и актрису-дебютантку Йоне Ласпиур. Альберто Сан ХуанСоседи сверху») и Натали ПоcаСвадьба Розы») отметили за актёрские работы второго плана. Анхеле Молина вручили почётную «Гойю» за достижения в кино.


Звание лучшего режиссёра получил постановщик фильма «Аду» Сальвадор Калво. Ленте также вручили награду за актёра-дебютанта Адама Нуру, звук и работу художников. Среди европейских фильмов победу одержал «Отец» с Энтони Хопкинсом, а среди национальных мультфильмов — «Ко-ко-ко!».

Ведущим 35-ой торжественной церемонии вручения выступил Антонио Бандерас, получивший «Гойю» в прошлом году за роль в картине Педро Альмодовара «Боль и слава». Награды раздали с соблюдением ограничительных мер.
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