Марио Касаса признали лучшим испанским актёром

Испанская киноакадемия объявила лучшим фильмом 2020 года драму Пилар Паломеро «Девочки». Картине также вручили награды «Гойя» за оригинальный сценарий, режиссёрский дебют и операторскую работу. Имена лауреатов опубликованы на сайте премии.
фото: кадр из фильма «Девочки»
Наибольшее количество статуэток досталось исторической драме «Шабаш», у ленты пять технических наград: за музыку, костюмы, работу художника-постановщика, спецэффекты, грим и причёски.
Марио Касас, сыгравший в триллере «Преступить черту», впервые был номинирован на «Гойю» за лучшую мужскую роль и одержал победу. Среди актрис выдающейся признана Патриция Лопес Арнаиз за роль в картине «Ане», удостоенной также премией за адаптированный сценарий и актрису-дебютантку Йоне Ласпиур. Альберто Сан Хуан («Соседи сверху») и Натали Поcа («Свадьба Розы») отметили за актёрские работы второго плана. Анхеле Молина вручили почётную «Гойю» за достижения в кино.
Звание лучшего режиссёра получил постановщик фильма «Аду» Сальвадор Калво. Ленте также вручили награду за актёра-дебютанта Адама Нуру, звук и работу художников. Среди европейских фильмов победу одержал «Отец» с Энтони Хопкинсом, а среди национальных мультфильмов — «Ко-ко-ко!».
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