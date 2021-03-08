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Стивен Спилберг и братья Дафферы перенесут на малый экран «Талисман» Стивена Кинга

8 марта
2021 год

Новости кино >>
8 марта 2021
В Голливуде вновь заговорили про экранизацию фэнтези-романа Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман». На сей раз по его мотивам планируют снять сериал для стримингового сервиса Netflix, уверяет THR.

Продюсерская команда экранизации состоит из Стивена Спилберга и братьев Мэтта и Росса Дафферов. Шоураннером и основным сценаристом выступит Кёртис Гвинн, работавший над «Очень странными делами».


Оригинал, изданный в 1984 году, повествует о 12-летем Джеке Сойере, путешествующем по реальному и параллельному мирам в поисках талисмана, способного спасти жизнь его умирающей матери.

Впервые об экранизации заговорили ещё в 1985-м. Уже тогда Спилберг планировал адаптировать роман в виде сериала, но в 80-е у него так и не дошли руки до реализации задуманного. Следующей попыткой стал проект конца 90-х с участием Уилла Смита. Произведение также думали перенести на экран Мик Гаррис, Эдвард Звик и Вадим Перельман. В 2017-м идеей фильма на основе романа загорелся Джош Бун, но с тех пор о проекте ничего неизвестно.
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