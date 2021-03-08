Стивен Спилберг и братья Дафферы перенесут на малый экран «Талисман» Стивена Кинга

В Голливуде вновь заговорили про экранизацию фэнтези-романа Стивена Кинга
и Питера Страуба
«Талисман
». На сей раз по его мотивам планируют снять сериал для стримингового сервиса Netflix, уверяет THR
.
Продюсерская команда экранизации состоит из Стивена Спилберга
и братьев Мэтта
и Росса Дафферов
. Шоураннером и основным сценаристом выступит Кёртис Гвинн
, работавший над «Очень странными делами
».
Оригинал, изданный в 1984 году, повествует о 12-летем Джеке Сойере, путешествующем по реальному и параллельному мирам в поисках талисмана, способного спасти жизнь его умирающей матери.
Впервые об экранизации заговорили ещё в 1985-м. Уже тогда Спилберг планировал адаптировать роман в виде сериала, но в 80-е у него так и не дошли руки до реализации задуманного. Следующей попыткой стал проект конца 90-х с участием Уилла Смита
. Произведение также думали перенести на экран Мик Гаррис
, Эдвард Звик
и Вадим Перельман
. В 2017-м идеей фильма на основе романа загорелся Джош Бун
, но с тех пор о проекте ничего неизвестно.
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