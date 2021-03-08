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«Земля кочевников» Хлои Чжао отмечена главным призом «Выбора критиков»

8 марта
2021 год

Новости кино >>
8 марта 2021
Иуда и чёрный мессия«Земле кочевников» Хлои Чжао достались награды за фильм года, режиссуру, адаптированный сценарий и операторскую работу Джошуа Джеймса Ричардса на 26-й церемонии вручения Critics Choice Awards («Выбор критиков»), состоявшей в онлайн-формате. Имена победителей опубликованы на сайте премии.

«Земля кочевников» Хлои Чжао отмечена главным призом «Выбора критиков»
фото: кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»

Лучшими актёрами признаны Кэри Маллиган, сыгравшая в «Девушке, подающей надежды», отмеченной также за оригинальный сценарий, и Чедвик Боузман, отмеченный посмертно за образ, созданный им в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза». За роли второго плана наградили Дэниела КалуюИуда и чёрный мессия») и Марию БакаловуБорат 2»). Лучшим актёрским ансамблем стала команда фильма «Суд над чикагской семёркой». Фантастическая картина «Зависнуть в Палм-Спрингс» удостоена звания комедии года, а «Минари» отмечена как выдающаяся лента на иностранном языке.

Среди сериалов победили «Корона», «Ход королевы» и «Тед Лассо». Зендае вручили премию #SeeHer за корректное изображение женских образов в медиа.
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Мария БакаловаЧедвик БоузманЗендаяДэниел КалуяКэри Ханна МаллиганХлоя Чжао
фильмы
Борат 2Девушка, подающая надеждыЗависнуть в Палм-СпрингсЗемля кочевниковИуда и чёрный мессияКоронаМа Рейни: Мать блюзаМинариСуд над чикагской семёркойТед ЛассоХод королевы

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