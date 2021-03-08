«Земля кочевников» Хлои Чжао отмечена главным призом «Выбора критиков»

Иуда и чёрный мессия
«Земле кочевников
» Хлои Чжао
достались награды за фильм года, режиссуру, адаптированный сценарий и операторскую работу Джошуа Джеймса Ричардса
на 26-й церемонии вручения Critics Choice Awards
(«Выбор критиков»), состоявшей в онлайн-формате. Имена победителей опубликованы на сайте
премии.
фото: кадр из фильма «Девушка, подающая надежды»
Лучшими актёрами признаны Кэри Маллиган
, сыгравшая в «Девушке, подающей надежды
», отмеченной также за оригинальный сценарий, и Чедвик Боузман
, отмеченный посмертно за образ, созданный им в фильме «Ма Рэйни: Мать блюза
». За роли второго плана наградили Дэниела Калую
(«Иуда и чёрный мессия
») и Марию Бакалову
(«Борат 2
»). Лучшим актёрским ансамблем стала команда фильма «Суд над чикагской семёркой
». Фантастическая картина «Зависнуть в Палм-Спрингс
» удостоена звания комедии года, а «Минари
» отмечена как выдающаяся лента на иностранном языке.
Среди сериалов победили «Корона
», «Ход королевы
» и «Тед Лассо
». Зендае
вручили премию #SeeHer за корректное изображение женских образов в медиа.
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