Во вселенной «Стартрека» появится ещё один фильм

Вселенная «Стартрека
» расширится ещё на один фильм. Согласно Deadline
, сценаристкой будущей ленты назначена Калинда Васкез
, на чьём счету «Звёздный путь: Дискавери
».
Продюсером картины, находящейся на ранних стадиях разработки, числится Джей Джей Абрамс
, ранее поставивший две первые части перезапущенной киносерии.
Кстати, Васкез получила своё имя благодаря одной из героинь оригинального «Звёздного пути
», появившейся во втором сезоне сериала 1966 года. В эпизоде By Any Other Name девушку звали Келинда, а играла её Барбара Буше
.
обсуждение >>