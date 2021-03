Во вселенной «Стартрека» появится ещё один фильм

Вселенная « Стартрека » расширится ещё на один фильм. Согласно Deadline , сценаристкой будущей ленты назначена, на чьём счету « Звёздный путь: Дискавери ».Продюсером картины, находящейся на ранних стадиях разработки, числится Джей Джей Абрамс , ранее поставивший две первые части перезапущенной киносерии.Кстати, Васкез получила своё имя благодаря одной из героинь оригинального « Звёздного пути », появившейся во втором сезоне сериала 1966 года. В эпизоде By Any Other Name девушку звали Келинда, а играла её Барбара Буше