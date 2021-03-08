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Во вселенной «Стартрека» появится ещё один фильм

8 марта
2021 год

Новости кино >>
8 марта 2021
Вселенная «Стартрека» расширится ещё на один фильм. Согласно Deadline, сценаристкой будущей ленты назначена Калинда Васкез, на чьём счету «Звёздный путь: Дискавери».

Во вселенной «Стартрека» появится ещё один фильм
фото: deadline.com

Продюсером картины, находящейся на ранних стадиях разработки, числится Джей Джей Абрамс, ранее поставивший две первые части перезапущенной киносерии.

Кстати, Васкез получила своё имя благодаря одной из героинь оригинального «Звёздного пути», появившейся во втором сезоне сериала 1966 года. В эпизоде By Any Other Name девушку звали Келинда, а играла её Барбара Буше.
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