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Ариана Гринблат в образе Крошки Тины подорвёт всё в экранизации игры Borderlands

8 марта
2021 год

Новости кино >>
8 марта 2021
Крошку Тину в экранизации популярной видеоигры Borderlands сыграет 13-летняя Ариана Гринблат, запомнившаяся по роли юной Гаморы в кинокомиксе «Мстители: Война бесконечности». Об этом сообщает Variety.

В грядущем фильме также заявлены Кевин Харт, Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кёртис и Джек Блэк. Последний озвучит робота модели CL4P-TP, прозванного Железякой. Кёртис предстанет в качестве археолога-социофоба Патриции Таннис, Харт воплотит образ наёмника Роланда, а Бланшетт сыграет Лилит — одну из Сирен, обладающих сверхъестественными силами. Режиссёром картины выступает Элай Рот, продюсировать ленту будут Ари и Ави Арады, за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.

Ариана Гринблат в образе Крошки Тины подорвёт всё в экранизации игры Borderlands
фото: twitter.com

«Ариана — потрясающий новый талант в кино. Она уже работала со многими из моих близких сотрудников, и все ею восхищаются. Она поразила нас всех на прослушивании, и мне не терпится увидеть, как она выведет на большой экран дикую, безумную и непредсказуемую Крошку Тину. Она взорвётся на экране, как граната Тины», — прокомментировал Рот.

Эксперт по взрывчатым веществам 13 лет отроду по имени Крошка Тина впервые появилась в Borderlands 2. Героиня поклялась отомстить бандитам, убившим у неё на глазах её родителей. Соответственно события фильма развернутся до третьей части игровой серии, где Тина превратилась в девушку.
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Ариана Гринблат в образе Крошки Тины подорвёт всё в экранизации игры Borderlands фотографии
Крошка Тина
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