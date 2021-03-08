Ариана Гринблат в образе Крошки Тины подорвёт всё в экранизации игры Borderlands

Крошку Тину в экранизации популярной видеоигры Borderlands
сыграет 13-летняя Ариана Гринблат
, запомнившаяся по роли юной Гаморы в кинокомиксе «Мстители: Война бесконечности
». Об этом сообщает Variety
.
В грядущем фильме также заявлены Кевин Харт
, Кейт Бланшетт
, Джейми Ли Кёртис
и Джек Блэк
. Последний озвучит робота модели CL4P-TP, прозванного Железякой. Кёртис предстанет в качестве археолога-социофоба Патриции Таннис, Харт воплотит образ наёмника Роланда, а Бланшетт сыграет Лилит — одну из Сирен, обладающих сверхъестественными силами. Режиссёром картины выступает Элай Рот
, продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
«Ариана — потрясающий новый талант в кино. Она уже работала со многими из моих близких сотрудников, и все ею восхищаются. Она поразила нас всех на прослушивании, и мне не терпится увидеть, как она выведет на большой экран дикую, безумную и непредсказуемую Крошку Тину. Она взорвётся на экране, как граната Тины», —
прокомментировал Рот.
Эксперт по взрывчатым веществам 13 лет отроду по имени Крошка Тина впервые появилась в Borderlands 2
. Героиня поклялась отомстить бандитам, убившим у неё на глазах её родителей. Соответственно события фильма развернутся до третьей части игровой серии, где Тина превратилась в девушку.
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