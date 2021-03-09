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КАРО.Арт приглашает на премьеру сериала «Вампиры средней полосы»

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
КАРО.Арт приглашает на премьеру двух эпизодов сериала «Вампиры средней полосы», которая состоится на большом экране киноцентра «Октябрь» 16 марта в 20.00. Показ пройдет за два дня до онлайн-премьеры на платформе START.

КАРО.Арт приглашает на премьеру сериала «Вампиры средней полосы»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

После сеанса зрителей ждет обсуждение с актерами Ольгой Медынич, Дмитрием Чеботаревым, Артемом Ткаченко и Александром Устюговым, а также с автором идеи Алексеем Акимовым. Модератором беседы выступит кинокритик Егор Москвитин.

Действие сериала разворачивается в альтернативной реальности, где провинциальный Смоленск населяют вампиры. Они живут тихо, никого не убивают, хотя иногда и пьют кровь. За соблюдением вампирско-мирских законов следят старожилы во главе с Юрием Стояновым и Татьяной Догилевой. Но размеренное существование нечисти оказывается под угрозой, когда в березовой роще неподалеку находят обескровленных парней и дело привлекает следователя из столицы.

«Когда-то мы с друзьями посмотрели новозеландский фильм «Реальные упыри». Очень веселое мокьюментари. Задумались, а как бы могли выглядеть вампиры с российскими паспортами? А у них вообще есть паспорта? А они делают отчисления в пенсионный фонд? А у нас они тоже боялись бы чеснока? Стали на ходу фонтанировать идеями, и в какой-то момент пришли к выводу, что жизнь вампиров в России гораздо сложнее и глубже гротесковой комедии. Так появился детектив», — рассказал Алексей Акимов.

Забронировать места в премьерном зале можно на сайте КАРО.
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