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Юлия Хлынина перевоплотится в цесаревну Елизавету

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
В Москве стартовали съемки многосерийного исторического фильма «Елизавета» – приквела проекта «Екатерина». Роль молодой царевны исполнит Юлия Хлынина, сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1», где состоится премьера ленты.

Юлия Хлынина перевоплотится в цесаревну Елизавету
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Новый сериал из коллекции «История любви. История России» расскажет о судьбе дочери Петра I (Александр Балуев) — императрицы Елизаветы, которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление целую страну. Для девушка трон стал проклятием: против воли она оказалась втянута в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).

Также в проекте заняты Кирилл Чернышенко, Кирилл Кузнецов, Артем Ключников, Денис Нурулин, Никита Григорьев, Ангелина Поплавская, Артур Ваха, Владимир Кошевой, Сергей Друзьяк и другие. Режиссером «Елизаветы» стал Дмитрий Иосифов, который поставил две части трилогии «Екатерина. Взлёт» и «Екатерина. Самозванцы».

Съемки сериала пройдут в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
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