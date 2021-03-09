Юлия Хлынина перевоплотится в цесаревну Елизавету

В Москве стартовали съемки многосерийного исторического фильма «Елизавета» – приквела проекта «Екатерина». Роль молодой царевны исполнит Юлия Хлынина, сообщает пресс-служба телеканала «Россия 1», где состоится премьера ленты.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»
Новый сериал из коллекции «История любви. История России» расскажет о судьбе дочери Петра I (Александр Балуев) — императрицы Елизаветы, которой было всего шестнадцать, когда отец оставил ей в управление целую страну. Для девушка трон стал проклятием: против воли она оказалась втянута в водоворот дворцовых интриг, где ей противостоят влиятельные придворные Андрей Иванович Остерман (Алексей Агранович), Александр Данилович Меншиков (Виктор Раков) и даже собственная мать Екатерина I (Агриппина Стеклова).
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