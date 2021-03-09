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«Конек-Горбунок» собрал в прокате более миллиарда рублей

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
Сборы семейного фэнтези «Конек-Горбунок», вышедшего в прокат 18 февраля 2021 года, превысили миллиард рублей. Об этом сообщает дистрибутор картины.

«Конек-Горбунок» собрал в прокате более миллиарда рублей

Фильм Олега Погодина стал вторым миллиардером года после сказочной ленты «Последний богатырь: Корень зла», которая смогла собрать внушительную кассу, несмотря на 25%-е ограничение заполняемости залов из-за пандемии. За 18 дней проката «Конька-Горбунка» посмотрели более 4 млн человек, а по средней посещаемости на сеанс фильм остается лидером вторую неделю подряд.

Главной герой картины Иван (Антон Шагин) — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у него появляется друг и верный помощник Конек-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С ним никакой враг не страшен. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую царь-девицу (Паулина Андреева), ради которой стоит рискнуть всем.
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