«Конек-Горбунок» собрал в прокате более миллиарда рублей

Сборы семейного фэнтези «Конек-Горбунок
», вышедшего в прокат 18 февраля 2021 года, превысили миллиард рублей. Об этом сообщает дистрибутор картины.
Фильм Олега Погодина
стал вторым миллиардером года после сказочной ленты «Последний богатырь: Корень зла
», которая смогла собрать
внушительную кассу, несмотря на 25%-е ограничение заполняемости залов из-за пандемии. За 18 дней проката «Конька-Горбунка» посмотрели более 4 млн человек, а по средней посещаемости на сеанс фильм остается лидером вторую неделю подряд.
Главной герой картины Иван (Антон Шагин
) — не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется, когда у него появляется друг и верный помощник Конек-Горбунок. Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С ним никакой враг не страшен. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую царь-девицу (Паулина Андреева
), ради которой стоит рискнуть всем.
обсуждение >>