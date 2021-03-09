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Премьера «Медиатора» с Андреем Бурковским состоится 16 апреля

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
Премьера первых эпизодов сериала «Медиатор» состоится на START 16 апреля. Главные роли в ленте исполнили Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум и Виктория Толстоганова, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Премьера «Медиатора» с Андреем Бурковским состоится 16 апреля
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В центре сюжета — Андрей Павлов (Бурковский), профессиональный переговорщик, прошедший подготовку в Академии Управления МВД России. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет не от удачного освобождения заложников, а от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает — за очень большие деньги. Удивительную способность к переговорам Павлов развил в детстве. А еще он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе.

В актерский состав также вошли Дарья Мельникова, Кирилл Зайцев, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Даниил Воробьев, Анна Шепелева, Егор Заховаев и другие.

«История разворачивается в разных жанрах: от Германовской документалистики до психологического абсурда и триллера в духе Линча и Нолана. При помощи ярких деталей-символов мы ведем зрителя не к разгадке сюжета, но к точке обрыва — началу поворота в истории, разрушающего догадки. Эта синематографическая эклектика, продиктованная непредсказуемым сюжетом, а также противоречивыми образами, является яркой приметой нашего времени, когда избыток приводит к обесцениванию ценностей и законов — таких как семья, личная жизнь, пространство. Как ни парадоксально, изобилие не приносит удовлетворения, но порождает ненасытную алчность. Такому обществу катастрофически необходим доктор, спаситель, коим в истории является главный герой», — отметил режиссер проекта Артем Аксененко.
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