«Дорогие товарищи!» претендуют на BAFTA

Драма Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи!
» номинирована на премию Британской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список претендентов на награды опубликован на сайте
BAFTA.
фото: К/ф «Дорогие товарищи!»
Конкурировать российская лента будет с датской драмой «Еще по одной
», южнокорейской «Минари
», «Отверженными
» из Франции и «Куда ты идешь, Аида?
». За звание лучшего фильма поборются «Земля кочевников
», «Суд над чикагской семеркой
», «Мавританец
», «Девушка, подающая надежды
» и «Отец
». Последние три также представлены в категории «Лучший британский фильм» наряду с лентами «Стойкая броня
», «Раскопки
», «Его дом
», «Откуда ты родом?
», «Святая Мод
», «Рокс
» и «Лимбо
».
Среди режиссеров на главный приз претендуют Томас Винтерберг
, Шеннон Мёрфи
, Ли Айзек Чун
, Хлоя Чжао
, Ясмила Жбанич
и Сара Гаврон
. Лучшим актером могут признать Энтони Хопкинса
, Мадса Миккельсена
, Риза Ахмеда
, Чедвика Боузмана
, Адарша Гурава
или Тахара Рахима
, а лучшей актрисой — Ванессу Кирби
, Фрэнсис МакДорманд
, Бакки Бакрай
, Раду Бланк
, Вунми Моссаку
или Элфри Вудард
. В числе номинантов на награду за лучшую анимационную ленту оказались «Вперед
», «Душа
» и «Легенда о волках
».
Имена лауреатов BAFTA объявят 11 апреля.
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