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«Дорогие товарищи!» претендуют на BAFTA

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
Драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» номинирована на премию Британской киноакадемии в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Полный список претендентов на награды опубликован на сайте BAFTA.

«Дорогие товарищи!» претендуют на BAFTA
фото: К/ф «Дорогие товарищи!»

Конкурировать российская лента будет с датской драмой «Еще по одной», южнокорейской «Минари», «Отверженными» из Франции и «Куда ты идешь, Аида?». За звание лучшего фильма поборются «Земля кочевников», «Суд над чикагской семеркой», «Мавританец», «Девушка, подающая надежды» и «Отец». Последние три также представлены в категории «Лучший британский фильм» наряду с лентами «Стойкая броня», «Раскопки», «Его дом», «Откуда ты родом?», «Святая Мод», «Рокс» и «Лимбо».

Среди режиссеров на главный приз претендуют Томас Винтерберг, Шеннон Мёрфи, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Ясмила Жбанич и Сара Гаврон. Лучшим актером могут признать Энтони Хопкинса, Мадса Миккельсена, Риза Ахмеда, Чедвика Боузмана, Адарша Гурава или Тахара Рахима, а лучшей актрисой — Ванессу Кирби, Фрэнсис МакДорманд, Бакки Бакрай, Раду Бланк, Вунми Моссаку или Элфри Вудард. В числе номинантов на награду за лучшую анимационную ленту оказались «Вперед», «Душа» и «Легенда о волках».

Имена лауреатов BAFTA объявят 11 апреля.
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фильмы
ВперёдДевушка, подающая надеждыДорогие товарищиДушаЕго домЕщё по однойЗемля кочевниковЛегенда о волкахМавританецМинариОтверженныеОтецОткуда ты родом?РаскопкиСвятая МодСуд над чикагской семёркой

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