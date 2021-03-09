Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2020 год

Объявлены претенденты на национальную кинематографическую премию «Ника
» за 2020 год. Лидером по числу номинаций стала драма Андрея Кончаловского
«Дорогие товарищи!
», заявленная в девяти категориях, в том числе — за лучший игровой фильм. Об этом сообщается на сайте
премии.
Помимо «Дорогих товарищей!» за главную награду поборются «Блокадный дневник
» Андрея Зайцева
, «Пугало
» Дмитрия Давыдова
, «Доктор Лиза
» Оксаны Карас
и «Китобой
» Филиппа Юрьева
. Кончаловский, Зайцев и Давыдов претендуют на звание лучшего режиссера.
Приз за лучшую женскую роль могут получить Юлия Высоцкая
, Валентина Романова-Чыскыырай
, Наталья Павленкова
или Чулпан Хаматова
, а за лучшую мужскую роль — Андрей Бурковский
, Александр Карнаушкин
или Александр Паль
. Среди артистов второго плана на победу рассчитывют Юра Борисов
, Сергей Дрейден
, Владимир Майзенгер
, Татьяна Догилева
, Ольга Лапшина
и Анна Уколова
. В категории «Открытие года» заявлены постановщики Филипп Юрьев («Китобой»), Михаил Локшин
(«Серебряные коньки
») и Семен Серзин
(«Человек из Подольска
»).
Торжественная церемония награждения пройдет 25 апреля в очном формате. В этот день вручат награды сразу за два года, так как из-за пандемии не были объявлены лауреаты премии «Ника-2019»
. Тогда на звание лучшего фильма претендовали «Дылда
» Кантемира Балагова
, «Француз
» Андрея Смирнова
, «Грех
» Андрея Кончаловского, «Айка
» Сергея Дворцевого
и «Одесса
» Валерия Тодоровского
.
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