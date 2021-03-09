Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2020 год

9 марта
2021 год

Новости кино >>
9 марта 2021
Объявлены претенденты на национальную кинематографическую премию «Ника» за 2020 год. Лидером по числу номинаций стала драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», заявленная в девяти категориях, в том числе — за лучший игровой фильм. Об этом сообщается на сайте премии.

Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2020 год

Помимо «Дорогих товарищей!» за главную награду поборются «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Доктор Лиза» Оксаны Карас и «Китобой» Филиппа Юрьева. Кончаловский, Зайцев и Давыдов претендуют на звание лучшего режиссера.

Приз за лучшую женскую роль могут получить Юлия Высоцкая, Валентина Романова-Чыскыырай, Наталья Павленкова или Чулпан Хаматова, а за лучшую мужскую роль — Андрей Бурковский, Александр Карнаушкин или Александр Паль. Среди артистов второго плана на победу рассчитывют Юра Борисов, Сергей Дрейден, Владимир Майзенгер, Татьяна Догилева, Ольга Лапшина и Анна Уколова. В категории «Открытие года» заявлены постановщики Филипп Юрьев («Китобой»), Михаил ЛокшинСеребряные коньки») и Семен СерзинЧеловек из Подольска»).

Торжественная церемония награждения пройдет 25 апреля в очном формате. В этот день вручат награды сразу за два года, так как из-за пандемии не были объявлены лауреаты премии «Ника-2019». Тогда на звание лучшего фильма претендовали «Дылда» Кантемира Балагова, «Француз» Андрея Смирнова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого и «Одесса» Валерия Тодоровского.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Ника
персоны
Юра БорисовАндрей БурковскийЮлия ВысоцкаяДмитрий Давыдов (III)Татьяна ДогилеваСергей ДрейденАндрей ЗайцевОксана КарасАлександр КарнаушкинАндрей КончаловскийОльга ЛапшинаМихаил ЛокшинВладимир МайзингерНаталья ПавленковаАлександр ПальВалентина Романова-Чыскыырай (III)Семён СерзинАнна УколоваЧулпан ХаматоваФилипп Юрьев
фильмы
Блокадный дневникДоктор ЛизаДорогие товарищиКитобойПугалоСеребряные конькиЧеловек из Подольска

анонс

Скорбим

Татьяна Полякова
8 марта ушла из жизни писательница, сценаристка Татьяна Полякова.
Татьяна Иванова
7 марта ушла из жизни актриса Татьяна Иванова.
Николай Сморчков
7 марта скончался актёр Николай Сморчков.
Алим Матвейчук
5 марта ушёл из жизни художник-постановщик Алим Матвейчук.

День рождения >>

Мария Баева
Михаил Волонтир
Лариса Голубкина
Леонид Кмит
Афанасий Кочетков
Иван Оганесян
Роман Подоляко
Карина Разумовская
Никита Салопин
Валерий Трошин
Жюльет Бинош
Венсан Десанья
Валери Лемерсье
Фернанду Луиш
Орнелла Мути
Бриттани Сноу
Линда Фиорентино
все родившиеся 9 марта >>

Афиша кино >>

Земля кочевников
драма, социальная драма, экранизация
США, 2020
Супернова
драма
Великобритания, 2020
День курка
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Пальмира
драма
Россия, 2020
Сэм: Песочный эльф
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Великобритания, 2020
Трафик
драма, триллер
Бельгия, Канада, 2021
Нос, или Заговор "не таких"
арт-хаус, биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
Россия, 2020
Проклятие: Обитель смерти
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
#Только серьезные отношения
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Асоциальная сеть
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Бывшая
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, 2021
Изгоняющий дьявола. Врата
драма, мелодрама, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Франция, Непал, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен