В апреле выйдет адаптация израильского сериала «Уличное правосудие» с Дмитрием Лавровым

На НТВ 5 апреля в 21.10 состоится премьера остросюжетного детектива «Уличное правосудие» с Дмитрием Лавровым в главной роли. Это адаптация израильского хита Street Justice о вспыльчивом полицейском, который считает себя выше закона, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Премьера оригинальной версии состоялась в 2011 году в эфире израильского телеканала Channel 10, мгновенно получив признание профессиональных критиков и зрителей: сериал демонстрировал высокие рейтинги и занимал первое место в своём тайм-слоте. Израильское издание TV Guide назвал сериал «Лучшей израильской полицейской драмой в истории». Формат был адаптирован в США и Канаде. Правообладателем оригинального формата является компания Armoza Formats / Armoza International Media Ltd. Производством отечественной версии занималась «Киностудия КИТ».
По сюжету 11-серийного остросюжетного детектива капитан уголовного розыска Артём Северов (Лавров) привык использовать любые средства в борьбе с преступниками. Его дерзкий нрав часто приводит к проблемам и на работе, и в личной жизни: он пытается вернуть бывшую жену Марину и наладить отношения с малолетним сыном. Однако это не самая большая проблема: вместе с коллегами он долго собирал улики против крупного криминального авторитета, и после успешной операции им удалось накрыть сеть по сбыту наркотиков.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Артём – непростой, неоднозначный человек. Как и многие из нас, он разрывается между работой, которая стала для него семьёй, и проблемами в настоящей семье, которую он, с одной стороны, хочет сохранить, но с другой стороны понимает, что то главное, что связывало их с супругой и держало вместе, сломалось. Местами Артём – копия меня, поэтому проект и заинтересовал меня. Может быть, я скажу что-то крамольное, но, к большому сожалению, зачастую уличное правосудие работает быстрее и точнее настоящего закона. Но часто игры с правосудием приводят не к тем результатам, которые нужны», – рассказал о своём персонаже Дмитрий Лавров.
Всё бы хорошо, но теперь Северову обещают отомстить. И почти сразу же угрозы воплощают в жизнь: взрывается машина, в которой находится его близкий друг и напарник. Артём не может смириться со случившимся: в порыве гнева он выслеживает криминального авторитета, которого считает виновным в гибели товарища, и случайно стреляет в него. С этим выстрелом и не без того неспокойная жизнь Северова переворачивается с ног на голову: теперь ему предстоит скрываться от преследования мафии, разбираться в сложных взаимоотношениях внутри отдела и продолжать решать ежедневные дела и проблемы простых людей – порой жестокие, порой драматичные и парадоксальные, невзирая ни на какие препятствия.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Оставаясь в рамках международного формата, мы адаптировали сценарий успешного израильского сериала, добавили в историю российский колорит и юмор. Израильские коллеги подарили нам хитросплетение сюжетных коллизий классического многосерийного детектива. Кроме того, в сериале интересный любовный многоугольник. Здесь не три традиционных "угла", а четыре или даже пять. Всё это сплетено в напряжённую интригу следствия, которое становится опасным для главного героя», – говорит режиссёр Дмитрий Коробкин.
«Ярославль у нас в фильме вырос в отдельный персонаж. Мы, конечно, отыскали самые колоритные, непарадные места в городе. Пейзажи с воздуха, много атмосферных живых кадров с улиц придают истории приземленность в хорошем смысле этого слова и делают более жизненной и настоящей. К сожалению, пандемия внесла коррективы в наш съёмочный график, многие планы рухнули, мы трижды проделывали работу по планированию и подготовке съёмок. В совокупности приложенных всей командой усилий хватило бы на запуск трёх разных проектов. Но мы сумели преодолеть все трудности и справились с поставленными задачами», – отметил Коробкин.
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