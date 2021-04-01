Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сиквелы детектива «Достать ножи» проданы сервису Netflix за рекордную сумму

1 апреля
2021 год

Новости кино >>
1 апреля 2021
Netflix приобрёл права на сиквелы иронического детектива Райана Джонсона «Достать ножи» за рекордную сумму. Сделка обошлась стриминговому сервису в 400-450 млн долларов по разным источникам, что является рекордным показателем для киноиндустрии.

Сиквелы детектива «Достать ножи» проданы сервису Netflix за рекордную сумму

Согласно Deadline, Джонсон сам поставит вторую и третью части, а Дэниел Крэйг вернётся к образу сыщика Бенуа Бланка. Продолжение начнут снимать 28 июня текущего года в Греции. Об актёрском составе станет известно в скором будущем.

В битве за права на новоявленную киносерию, помимо Netflix, принимали участие HBO Max, Disney+ и Apple, уточняет Variety. При этом в стоимость сделки, скорее всего, войдут затраты на продвижение картины.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Создатели детектива «Достать ножи» работают над сиквелом
Райан Джонсон снимет продолжение картины «Достать ножи»
Поиск по меткам
Netflix
персоны
Райан ДжонсонДэниел Крэйг
фильмы
Достать ножи

анонс

Скорбим

Нина Жернакова
28 марта ушла из жизни актриса Нина Жернакова.

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Дмитрий Козельский
Иван Мудров
София Стеценко
Ита Эвер
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Павел Круликовский
Мэтт Лантер
Даниэле Лиотти
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен