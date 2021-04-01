Сиквелы детектива «Достать ножи» проданы сервису Netflix за рекордную сумму

Netflix приобрёл права на сиквелы иронического детектива Райана Джонсона
«Достать ножи
» за рекордную сумму. Сделка обошлась стриминговому сервису в 400-450 млн долларов по разным источникам, что является рекордным показателем для киноиндустрии.
Согласно Deadline
, Джонсон сам поставит вторую и третью части, а Дэниел Крэйг
вернётся к образу сыщика Бенуа Бланка. Продолжение начнут снимать 28 июня текущего года в Греции. Об актёрском составе станет известно в скором будущем.
В битве за права на новоявленную киносерию, помимо Netflix, принимали участие HBO Max, Disney+ и Apple, уточняет Variety
. При этом в стоимость сделки, скорее всего, войдут затраты на продвижение картины.
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