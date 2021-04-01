Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына»

Картина рассказывает о непростом треугольнике отношений смертельно больной женщины Мари и молодой пары Киры и Марка, потерявших собственного ребёнка. Теперь они готовы усыновить пятилетнего сына Мари. Но у женщины есть условие, она хочет убедиться собственными глазами, что молодая семья готова к усыновлению. Кира и Марк не подозревают, какую цену им придётся заплатить за эту возможность.
фото: пресс-служба фильма
«Лично для меня этот фильм про большую материнскую любовь и горечь потери. В истории мы наблюдаем противоборство трёх парадоксальных личностей. У каждого из них своя игра, цель и мотивация. Куда приведёт тонкая нить сюжета? Что станет главным месседжем этой истории? Это то, чем цепляет наше кино. Актёрский состав предстанет в новом для себя амплуа. Локации мы старались подбирать так, чтобы передать полную правдоподобность раскрывающегося перед нами психологического триллера», — говорит режиссёр Илья Максимов.
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