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Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына»

1 апреля
2021 год

Новости кино >>
1 апреля 2021
Стартовали съёмки психологического триллера Ильи Максимова «Мать моего сына» совместного производства ID Production и МТС Медиа. Главные роли играют Марьяна Спивак, Дарья Жовнер и Евгений Ткачук, сообщает пресс-служба фильма.

Картина рассказывает о непростом треугольнике отношений смертельно больной женщины Мари и молодой пары Киры и Марка, потерявших собственного ребёнка. Теперь они готовы усыновить пятилетнего сына Мари. Но у женщины есть условие, она хочет убедиться собственными глазами, что молодая семья готова к усыновлению. Кира и Марк не подозревают, какую цену им придётся заплатить за эту возможность.

Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына»
фото: пресс-служба фильма

«Лично для меня этот фильм про большую материнскую любовь и горечь потери. В истории мы наблюдаем противоборство трёх парадоксальных личностей. У каждого из них своя игра, цель и мотивация. Куда приведёт тонкая нить сюжета? Что станет главным месседжем этой истории? Это то, чем цепляет наше кино. Актёрский состав предстанет в новом для себя амплуа. Локации мы старались подбирать так, чтобы передать полную правдоподобность раскрывающегося перед нами психологического триллера», — говорит режиссёр Илья Максимов.

Продюсерами ленты выступили Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко и Игорь Мишин. За визуальную составляющую отвечает оператор Денис Аларкон-Рамирес. Релиз картины в кинотеатрах запланирован на весну 2022-го, а эксклюзивная цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре МТС ТВ летом того же года.
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Денис Аларкон-РамиресДарья ЖовнерЕкатерина КононенкоДмитрий ЛитвиновИлья МаксимовИгорь МишинМарьяна СпивакЕвгений Ткачук
фильмы
Мать моего сына

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Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына» фотографии
Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына» фотографии
Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына» фотографии
Начались съёмки психологического триллера «Мать моего сына» фотографии
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