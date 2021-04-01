Милли Бобби Браун и Эйса Гонсалес рассказали, кто круче — Годзилла или Конг

Кино-Театр.Ру
представляет фичуретку картины Адама Вингарда
«Годзилла против Конга
», в которой люди стали свидетелями схватки двух огромных чудовищ.
По словам режиссёра, «картина строится на пересечении двух сюжетных линий — команда Конга и команда Годзиллы. Судьбы людей и гигантов тесно связаны. В команде Конга Александр Скарсгард, Кэйли Хоттл и Ребекка Холл. Они помогают Конгу в битве с Годзиллой. С другой стороны — команда Годзиллы. В ней Милли Бобби Браун, Брайан Тайри Генри и Джулиан Деннисон».
О съёмках фильма, вышедшего в прокат 25 марта, также рассказали актёры Милли Бобби Браун
, Эйса Гонсалес
, Ребекка Холл
, Александр Скарсгард
, Демиан Бичир
, Кайл Чандлер
, Брайан Тайри Генри
, Сюн Огури
, Джулиан Деннисон
и Кэйли Хоттл
.
«Мы — классная команда, понимаем друг друга с полуслова», —
говорит Милли Бобби Браун, и ей вторит Брайан Тайри Генри: «Круто быть частью этой команды. Мы пытаемся понять истинные мотивы Годзиллы. Мы не хотим его уничтожить».
Что касается личных предпочтений, то большинство участников фильма выбрали Кинг Конга, хотя Ребекке Холл нравятся оба.
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