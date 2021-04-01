«Американские боги» уходят в забвенье

Кабельный канал Starz решил закрыть «Американских богов
» после третьего сезона из-за падения рейтинга, сообщает THR
.
Интерес к сериалу, вернувшемуся к зрителям в январе после вынужденного простоя, связанного с пандемией коронавируса, упал на 65 процентов по сравнению с первым сезоном. Однако существует вероятность, что автору оригинального романа Нилу Гейману
удастся завершить историю в формате фильма или небольшого сериала, если Starz и продюсеры компании Fremantle договорятся о производстве проекта.
«Американские боги» повествуют о противостоянии богов старого и нового миров. В сериале снялись Рики Уиттл
, Джиллиан Андерсон
, Йен Макшейн
, Эмили Браунинг
и другие актёры.
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