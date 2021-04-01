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«Американские боги» уходят в забвенье

1 апреля
2021 год

Новости кино >>
1 апреля 2021
Кабельный канал Starz решил закрыть «Американских богов» после третьего сезона из-за падения рейтинга, сообщает THR.

«Американские боги» уходят в забвенье

Интерес к сериалу, вернувшемуся к зрителям в январе после вынужденного простоя, связанного с пандемией коронавируса, упал на 65 процентов по сравнению с первым сезоном. Однако существует вероятность, что автору оригинального романа Нилу Гейману удастся завершить историю в формате фильма или небольшого сериала, если Starz и продюсеры компании Fremantle договорятся о производстве проекта.

«Американские боги» повествуют о противостоянии богов старого и нового миров. В сериале снялись Рики Уиттл, Джиллиан Андерсон, Йен Макшейн, Эмили Браунинг и другие актёры.
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№ 1
Виктор Кольцов   1.04.2021 - 20:22
да ну как же так? только же начало раскочегариваться читать далее>>
Всего сообщений: 1
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