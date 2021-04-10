Молчаливый подросток Глеб Калюжный отправится в летний лагерь

По сюжету Артем (Глеб Калюжный) не может или не хочет говорить, носит черную толстовку с капюшоном на глаза и очень короткую стрижку. Он выглядит как трудный подросток, попавший под влияние дурной компании. Но это не совсем так. Из-за личной драмы явно добрый и жизнелюбивый парень замкнулся в себе.
Как только Артем появляется в летнем лагере между сменами, сразу притягивает к себе внимание его немногочисленных обитателей: Рита (Анастасия Крупнова) не может видеть, Юрик (Давид Мелконян) отстает в развитии, Маша (Ангелина Загребина) пытается за дерзкими нарядами и резкими словами спрятать свое одиночество. А маленького Костю (Евгений Ковылин) главный герой видит впервые в больнице под капельницами и без сознания. Потом уже встречает его в гараже за работой над необычным аппаратом. Костя передвигается в кресле-коляске, и ему тяжело справляться с большими деталями. Несмотря на едкие реплики мальчика в свой адрес, Артем решает ему помочь.
Глеб Калюжный рассказал о сходстве со своим героем: «Мой персонаж Артем на 200% из ста близок мне. Режиссер Илья Северов говорил, что где-то в середине съемок начал бояться – я становился Артемом. Почти ни с кем не разговаривал, был сосредоточен на своих мыслях. Я ждал выхода этого фильма, потому что это моя первая сложная драматическая роль, опыт, который я получил на всю жизнь. И как зритель я люблю именно такие фильмы: когда послевкусие сильнее вкуса. После просмотра ты думаешь, сопоставляешь себя с героями, анализируешь».
фото: Пресс-служба видеосервиса START
«Мы нашли второго главного героя в Крыму, когда уже отчаялись. На пробах Женя удивил, когда он сидел на стуле, как на инвалидном кресле, и я его как будто задел. Он начал кричать, упал на пол и на локтях полз, пытаясь укусить. Я спросил, что он представлял за своей спиной в тот момент? И он сказал, что свою маму. В семье он по какой-то причине за старшего, и в четырнадцать лет уже стал мужчиной – ему было, что защищать», — отметил режиссер проекта Илья Северов.
Оппонентом и, на первый взгляд, антигероем в фильме становится Паша (Григорий Верник). Он не приехал в Крым в лагерь, он здесь живет всю жизнь и относится ко всему и всем весьма по-хозяйски.
«Паша думает, что он самый крутой, что это его район. И вдруг появляется незнакомый молчун, к которому начинают тянуться люди. Никогда не было соперника – вот появился. Это и злит, и вызывает азарт. Интересно играть отрицательного персонажа, у которого есть своя правда и который по факту даже не отрицательный, он просто оказывается в новых условиях, борется за свой авторитет и окружение, — поделился Григорий Верник. — Интересно было снимать драку Паши и Артема. Это моя первая драка в кино. Мы долго ее репетировали, ставили, но на съемки у нас было всего несколько минут. Драку нужно было снять именно в тот момент, когда солнце садится на пляже. Получилось драйвово, на мой взгляд».
Съемки фильма проходили осенью в Крыму. До премьеры на видеосервисе START российские зрители увидели фильм «Я свободен» на фестивале «Окно в Европу», а зарубежные – на кинофестивале Tallinn Black Nights Film Festival POFF в Таллинне. На смотре «Восток-Запад» в Оренбурге Глеба Калюжного отметили призом за главную мужскую роль.
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