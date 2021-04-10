Евгений Миронов сыграет в фильме о Нюрнбергском процессе

анонс

Пэрис Хилтон и Памела Андерсон записались в слэшер

Британская актриса отказалась от роли в приквеле популярного сериала.

Джоди Тёрнер-Смит рассталась с «Ведьмаком»

9 апреля

Сценаристы Алексей Караулов и Дмитрий Котов включены в жюри питчинга Potential Lab

Также объявлена деловая программа сценарной лаборатории, запланированной на 19-25 апреля в онлайн-формате.