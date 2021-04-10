Евгений Миронов сыграет в фильме о Нюрнбергском процессе

В Чехии стартовали съемки нового фильма Николая Лебедева
«Нюрнберг
», посвященного событиям 1945-46 годов – подготовке и проведению Нюрнбергского процесса. Одну из главных ролей исполняет Евгений Миронов
, сообщает пресс-служба проекта.
Действие картины разворачивается спустя полгода после капитуляции фашистской Германии. Договорившись о создании ООН, страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) решали, как поступить с нацистскими военными преступниками. Немецкий город Нюрнберг стал местом проведения уникального международного военного трибунала, за ходом которого следил весь мир. Для обеспечения окончательной юридической и идеологической победы над нацизмом потребовалась филигранная дипломатическая работа, учитывавшая интересы сразу четырех великих держав.
В ленте сыграют как российские, так и зарубежные ведущие артисты. Съемки фильма будут проходить в России, Германии, Чехии и Бельгии. Евгений Миронов уже работает в Праге. Он отметил, что съемки идут в фактически изолированном городе: «Закрыты магазины и рестораны. После девяти часов вечера нельзя выходить на улицу. Сидел пять дней на карантине, а теперь, честно говоря, испытываю удовольствие, что могу гулять по пустому городу и любоваться
».
Производство картины должно было начаться
в марте 2020 года, но из-за пандемии сроки пришлось перенести.
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