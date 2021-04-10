Фиби Уоллер-Бридж составит компанию Харрисону Форду в пятой части «Индианы Джонса»

Фиби Уоллер-Бридж
, получившая известность после сериала «Дрянь
», исполнит главную женскую роль в пятой части «Индианы Джонса
». Об этом сообщает Deadline
.
Харрисон Форд фото: vanityfair.com
вновь вернется к образу археолога, однако другие подробности кастинга и сюжета пока держатся в секрете.
Режиссерское кресло займет постановщик «Ford против Ferrari
» Джеймс Мэнголд
, а Стивен Спилберг
, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать проект. Музыку напишет композитор франшизы Джон Уильямс
.
Старт съемок запланирован на лето 2021 года, а кинотеатральная премьера — на 29 июля 2022-го.
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