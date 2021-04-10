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Фиби Уоллер-Бридж составит компанию Харрисону Форду в пятой части «Индианы Джонса»

10 апреля
2021 год

Новости кино >>
10 апреля 2021
Фиби Уоллер-Бридж, получившая известность после сериала «Дрянь», исполнит главную женскую роль в пятой части «Индианы Джонса». Об этом сообщает Deadline.

Фиби Уоллер-Бридж составит компанию Харрисону Форду в пятой части «Индианы Джонса»
фото: vanityfair.com

Харрисон Форд вновь вернется к образу археолога, однако другие подробности кастинга и сюжета пока держатся в секрете.

Режиссерское кресло займет постановщик «Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд, а Стивен Спилберг, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать проект. Музыку напишет композитор франшизы Джон Уильямс.

Старт съемок запланирован на лето 2021 года, а кинотеатральная премьера — на 29 июля 2022-го.
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Джеймс МэнголдСтивен СпилбергФиби Уоллер-БриджХаррисон Форд
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