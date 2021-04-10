Том Холланд перевоплотится в Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности

Том Холланд сыграет Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности, в сериале-антологии «Переполненная комната» (The Crowded Room). Каждый сезон проекта Apple TV+ будет посвящен историям людей с ментальными нарушениями, сообщает Variety.
фото: variety.com
В основу первого сезона ляжет книга Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана». В ней рассказывается реальная история американца, у которого выявили 24 личности. В середине 1970-х Миллиган был обвинен в совершении нескольких преступлений и стал первым человеком, оправданным по причине диагноза «множественной личности». После десяти лет лечения в психиатрической клинике мужчину выписали и признали здоровым.
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