Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Вне/себя»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Том Холланд перевоплотится в Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности

10 апреля
2021 год

Новости кино >>
10 апреля 2021
Том Холланд сыграет Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности, в сериале-антологии «Переполненная комната» (The Crowded Room). Каждый сезон проекта Apple TV+ будет посвящен историям людей с ментальными нарушениями, сообщает Variety.

Том Холланд перевоплотится в Билли Миллигана, страдавшего расстройством личности
фото: variety.com

В основу первого сезона ляжет книга Дэниэла Киза «Множественные умы Билли Миллигана». В ней рассказывается реальная история американца, у которого выявили 24 личности. В середине 1970-х Миллиган был обвинен в совершении нескольких преступлений и стал первым человеком, оправданным по причине диагноза «множественной личности». После десяти лет лечения в психиатрической клинике мужчину выписали и признали здоровым.

Сценаристом «Переполненной комнаты» выступит Акива ГолдсманИгры разума», «Я — легенда»). Вместе с Холландом он также будет продюсировать сериал.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Apple
персоны
Акива ГолдсманТом Холланд
фильмы
Игры разумаЯ - легенда

анонс

Деконструкция «Вне/себя»

Скорбим

Рудольф Фурманов
9 апреля ушёл из жизни актёр Рудольф Фурманов.
Белла Шпинер
7 апреля ушла из жизни актриса Белла Шпинер.
Ольга Пашкова
7 апреля ушла из жизни актриса Ольга Пашкова.
Борис Бекет
6 апреля ушёл из жизни актёр Борис Бекет.

День рождения >>

Белла Ахмадулина
Денис Беспалый
Даниил Вахрушев
Александр Вергунов
Ирина Горбачёва
Егор Клинаев
Елена Подкаминская
Ирина Савицкова
Борис Савченко
Юрий Силантьев
Ксения Теплова
Хэйли Джоэл Осмент
Алекс Петтифер
Майкл Питт
Стивен Сигал
Макс фон Сюдов
Чарли Ханнэм
Омар Шариф
все родившиеся 10 апреля >>

Афиша кино >>

Уроки фарси
драма
Беларусь, Германия, Россия, 2020
100% Волк
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, Германия, 2019
Минари
драма
США, 2020
ЗОЖ
драма
Польша, Швеция, 2020
Книга моря
Россия, 2018
Будь моим Кириллом
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Кинотеатр кошмаров
фильм ужасов
США, 2018
Мортал Комбат
боевик, научная фантастика, приключения, триллер, фэнтези
Австралия, США, 2021
24 снега
Россия, 2017
Заповедь зла
драма, мистика, фильм ужасов
Канада, 2020
Препод
драма, криминальный фильм, триллер
Исландия, Великобритания, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен