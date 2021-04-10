«Дорогие товарищи!» названы лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон»

Подведены итоги национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Лучшим фильмом названы «Дорогие товарищи!
» Андрея Кончаловского
, который за несколько дней до оглашения результатов попросил оргкомитет снять
свою картину с номинации. Церемония
вручения наград состоялась в онлайн-формате.
Главную режиссерскую награду получил Дмитрий Давыдов
за ленту «Пугало
». Награды за сценарий удостоился Михаил Сегал
, поставивший фильм «Глубже!
». Лучшим сериалом был признан «Псих
» Федора Бондарчука
. В категории документальных работ победу одержала «Гунда
» Виктора Косаковского
. В анимационной секции лучшей стала «Хозяйка медной горы
» Дмитрия Геллера
.
«Белого слона» за главную женскую роль получила Валентина Романова-Чыскыырай
(«Пугало»), а за главную мужскую — Александр Паль
(«Глубже!»). Среди актеров второго плана отметили Викторию Исакову
(«Человек из Подольска
»). Награды за операторскую работу удостоилась Ирина Уральская
(«Блокадный дневник
»), за работу художника — Александр Загоскин
(«Серебряные коньки
»), а за музыку — Анна Друбич
(«Гипноз
»).
Среди полнометражных дебютов был отмечен фильм «Китобой
» Филиппа Юрьева
, а в категории дебютных короткометражек победу одержала лента «Мы – значит
» Игоря Марченко
. Приз молодых кинокритиков «Голос» достался картине «Год белой луны
» Максима Печерского
.
Специальных призов «Событие года» удостоились Алексей Навальный
и его творческий коллектив за серию документальных фильмов-расследований, а также Илья Хржановский
– за проект «Дау
». Отец последнего — Андрей Хржановский
, создавший мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"
», — получил награду за вклад в искусство кино. Приз имени основателя премии Мирона Черненко присудили Кларе Исаевой
за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность.
обсуждение >>