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«Дорогие товарищи!» названы лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон»

10 апреля
2021 год

Новости кино >>
10 апреля 2021
Подведены итоги национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2020 год. Лучшим фильмом названы «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, который за несколько дней до оглашения результатов попросил оргкомитет снять свою картину с номинации. Церемония вручения наград состоялась в онлайн-формате.

«Дорогие товарищи!» названы лучшим фильмом на премии кинокритиков «Белый слон»

Главную режиссерскую награду получил Дмитрий Давыдов за ленту «Пугало». Награды за сценарий удостоился Михаил Сегал, поставивший фильм «Глубже!». Лучшим сериалом был признан «Псих» Федора Бондарчука. В категории документальных работ победу одержала «Гунда» Виктора Косаковского. В анимационной секции лучшей стала «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера.

«Белого слона» за главную женскую роль получила Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»), а за главную мужскую — Александр Паль («Глубже!»). Среди актеров второго плана отметили Викторию ИсаковуЧеловек из Подольска»). Награды за операторскую работу удостоилась Ирина УральскаяБлокадный дневник»), за работу художника — Александр ЗагоскинСеребряные коньки»), а за музыку — Анна ДрубичГипноз»).

Среди полнометражных дебютов был отмечен фильм «Китобой» Филиппа Юрьева, а в категории дебютных короткометражек победу одержала лента «Мы – значит» Игоря Марченко. Приз молодых кинокритиков «Голос» достался картине «Год белой луны» Максима Печерского.

Специальных призов «Событие года» удостоились Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию документальных фильмов-расследований, а также Илья Хржановский – за проект «Дау». Отец последнего — Андрей Хржановский, создавший мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"», — получил награду за вклад в искусство кино. Приз имени основателя премии Мирона Черненко присудили Кларе Исаевой за многолетнюю и плодотворную педагогическую и киноведческую деятельность.
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Андрей Кончаловский просит снять «Дорогих товарищей!» с номинации на премию «Белый слон»
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Фильм «Война Анны» отмечен премией критиков «Белый слон»
персоны
Фёдор БондарчукДмитрий ГеллерДмитрий ДавыдовАлександр ЗагоскинВиктория ИсаковаАндрей КончаловскийВиктор КосаковскийИгорь Марченко (II)Александр ПальВалентина Романова-Чыскыырай (III)Михаил СегалАнна Соловьева (II)Ирина УральскаяФилипп Юрьев
фильмы
Блокадный дневникГипнозГлубже!ГундаДорогие товарищиКитобойКонференцияПугалоСеребряные конькиХозяйка медной горыЧеловек из Подольска

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