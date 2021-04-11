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«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV

11 апреля
2021 год

Новости кино >>
11 апреля 2021
12 апреля начнет свою работу крупнейший рынок телевизионного контента MIPTV, который второй год подряд состоится в цифровом формате. Онлайн-версия мероприятия соберет дистрибьюторов, продюсеров и закупщиков контента на единой цифровой платформе. Среди них – 38 компаний из России, сообщают организаторы.

«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV
фото: miptv.com

Основной фокус Digital MIPTV в этом году – нетворкинг. Благодаря специальной онлайн-системе до начала мероприятия участники рынка дистрибуции получили индивидуальное расписание переговоров один на один, сформированное на основе взаимных бизнес-интересов участников. На панельных сессиях в рамках деловой программы выступят спортсмен и основатель продюсерской компании Studio 99 Дэвид Бэкхэм, артист Марк Энтони и исполнительный продюсер сериала «Корона» Сюзанна Мэки.

Свое участие в мероприятии подтвердили более 700 байеров и представителей крупнейших мировых компаний из более чем 70 стран. Среди них – ABC, iQiyi, The Walt Disney Company, Sky UK, Bilibili, Tencent, SBS Television, Seven Network, Globo, ABC Australia, Amazon Studios, BBC, Warner Bros., ZDF, ARD/ZDF KI.KA Der Kinderkanal, Hunan TV, ITV, Keshet 12, PBS Kids, TF1, VIU и другие.

«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV

Во время Digital MIPTV традиционно пройдет международный конкурс самых ожидаемых сериалов MIPDrama. В этом году среди финалистов – российский сериал «Контейнер» производства видеосервиса START. Также на рынке состоится шоукейс международного документального контента на стадии производства Factual and Documentary. В числе отобранных международными экспертами работ оказался отечественный проект «Жизнь других».

Студия Yellow, Black and White представит международным байерам шоукейс, в который войдут оригинальные сериалы START — «Вампиры средней полосы», «Новенький», «Медиатор», третий сезон «Бывших», мини-сериал «Пассажиры», а также документальный проект «Крепость: история российского кризиса».

Всего на Digital MIPTV зарегистрировались представители 38 компаний из России, из них 12 примут участие в рынке дистрибуции. Телеканал НТВ предложит международным байерам сериалы «Немцы», «Потерянные», спортивную драму «Мастер» о сильнейшей команде КАМАЗ-мастер и лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков, историческую ленту «За час до рассвета» и продолжения уже известных проектов «Пёс», «Невский», «Горячая точка». «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» выступит на рынке с мистическим сериалом «Территория». В линейке проектов кинокомпании 1-2-3 Production – «Игра на выживание», второй сезон которой сейчас находится в разработке, а также черная комедия «Псих» об истории успешного финансового аналитика и восьмисерийный триллер «Инсомния» с Гошей Куценко и Ириной Старшенбаум.

«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV

Компания Art Pictures Distribution представит проекты «СТС Медиа» и оригинальные сериалы more.tv, в числе которых сериал Федора Бондарчука «Псих», «Чики» Эдуарда Оганесяна, Happy End Евгения Сангаджиева, а также «Дылды», «Погнали», «Гости из прошлого», «Ивановы-Ивановы».

Телеканал «Пятница» презентует на Digital MIPTV семейный комедийный сериал «Олег» об отце, который вынужден справляться с хозяйством и воспитанием трех дочек и драмеди «Аль-Капотня» о подростках из района на окраине города. В портфеле официального дистрибьютора контента ВГТРК компании «Совтелеэкспорт» – исторический проект «Грозный», телесериал «Оптимисты. Карибский сезон», «Екатерина. Самозванцы», «Кровавая барыня» и «Зулейха открывает глаза». Компания представит закупщикам и линейку документальных проектов, среди которых фильм режиссера Андрея Кончаловского «Человек Неунывающий» и проект «Кресты» об одной из старейших и крупнейших тюрем России – первый российский документальный фильм на платформе Netflix.

Также на рынке дистрибуции свои проекты презентуют «Централ Партнершип», «Один-Медиа»,Signal Media, анимационные компании «Союзмультфильм», ГК «Рики» и студия анимации Platoshka.
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Дэвид БекхэмФёдор БондарчукАндрей КончаловскийГоша КуценкоЭдуард ОганесянЕвгений СангаджиевИрина Старшенбаум
фильмы
Happy EndАль-капотняБывшие-3Вампиры средней полосыГорячая точка-2Гости из прошлогоГрозныйДылды-2Екатерина. СамозванцыЖизнь другихЗа час до рассветаЗулейха открывает глазаИвановы-ИвановыИгра на выживаниеКонтейнерКоронаКрепость. История российского кризисаКрестыКровавая барыняМастерМедиаторНевский. Охота на АрхитектораНемцыНовенькийОлегОптимисты. Карибский сезонПассажирыПогналиПотерянныеПсихТерриторияЧеловек неунывающийЧики

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