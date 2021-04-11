«Медиатора», «Оптимистов» и «Чик» представят международным закупщикам на MIPTV

12 апреля начнет свою работу крупнейший рынок телевизионного контента MIPTV, который второй год подряд состоится в цифровом формате. Онлайн-версия мероприятия соберет дистрибьюторов, продюсеров и закупщиков контента на единой цифровой платформе. Среди них – 38 компаний из России, сообщают организаторы.
фото: miptv.com
Основной фокус Digital MIPTV в этом году – нетворкинг. Благодаря специальной онлайн-системе до начала мероприятия участники рынка дистрибуции получили индивидуальное расписание переговоров один на один, сформированное на основе взаимных бизнес-интересов участников. На панельных сессиях в рамках деловой программы выступят спортсмен и основатель продюсерской компании Studio 99 Дэвид Бэкхэм, артист Марк Энтони и исполнительный продюсер сериала «Корона» Сюзанна Мэки.
Свое участие в мероприятии подтвердили более 700 байеров и представителей крупнейших мировых компаний из более чем 70 стран. Среди них – ABC, iQiyi, The Walt Disney Company, Sky UK, Bilibili, Tencent, SBS Television, Seven Network, Globo, ABC Australia, Amazon Studios, BBC, Warner Bros., ZDF, ARD/ZDF KI.KA Der Kinderkanal, Hunan TV, ITV, Keshet 12, PBS Kids, TF1, VIU и другие.
Во время Digital MIPTV традиционно пройдет международный конкурс самых ожидаемых сериалов MIPDrama. В этом году среди финалистов – российский сериал «Контейнер» производства видеосервиса START. Также на рынке состоится шоукейс международного документального контента на стадии производства Factual and Documentary. В числе отобранных международными экспертами работ оказался отечественный проект «Жизнь других».
Всего на Digital MIPTV зарегистрировались представители 38 компаний из России, из них 12 примут участие в рынке дистрибуции. Телеканал НТВ предложит международным байерам сериалы «Немцы», «Потерянные», спортивную драму «Мастер» о сильнейшей команде КАМАЗ-мастер и лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков, историческую ленту «За час до рассвета» и продолжения уже известных проектов «Пёс», «Невский», «Горячая точка». «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» выступит на рынке с мистическим сериалом «Территория». В линейке проектов кинокомпании 1-2-3 Production – «Игра на выживание», второй сезон которой сейчас находится в разработке, а также черная комедия «Псих» об истории успешного финансового аналитика и восьмисерийный триллер «Инсомния» с Гошей Куценко и Ириной Старшенбаум.
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