Марина Разбежкина и Арне Биркеншток проведут тренинг-семинар для документалистов

Открывается сбор заявок на участие в тренинг-семинаре DocTrain под руководством ведущих документалистов России и Германии – Марины Разбежкиной и Арне Биркенштока. Мероприятие состоится с 10 по 20 сентября, сообщают организаторы.
фото: rostmuseum.ru
Рассматриваться будут документальные проекты в стадии чернового монтажа для последующего их продвижения на международном кинорынке. К участию допускаются кинематографисты старше 18 лет, проживающие на территории России.
Помимо Разбежкиной и Биркештока тьюторами проекта выступят выпускник мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе Кирилл Сахарнов («Сталин? Почему бы и нет», «5 минут свободы»), режиссер монтажа Лена Рем, работавшая над фильмами «Павленский. Человек и власть», «Одержимые девственностью», «89 миллиметров» и куратор лаборатории режиссуры монтажа в МШНК Илья Томашевич. Они проведут индивидуальный разбор и докторинг рафкатов участников.
Организатором выступает Гёте-Институт в Москве в сотрудничестве с Государственным музеем-заповедником «Ростовский кремль», на территории которого и пройдет тренинг-семинар.
Участвовать в конкурсе могут двое участников проекта: режиссёр и режиссёр монтажа. Сбор заявок продлится до 15 мая.
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