Не стало Эмиля Верника

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В июне 1941 года по окончании школы поступил в Украинский театральный институт, который после начала войны находился в Саратове и был объединен с московским ГИТИСом. Пребывая в то время в эвакуации в Казахстане, Верник по своей инициативе уехал и в 1946-м окончил актерское отделение ГИТИСа уже в Москве.
С 1947 по 1958 год Эмиль Верник был актером и режиссером молодежного творческого объединения «Московские литературные чтения» под руководством Владимира Месхетели. Затем в течение 11 лет работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, а с 1969-го по 1991-й — в главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х он занимал должность художественного руководителя главной редакции художественных программ студии «Радио-1» Российской государственной телерадиокомпании «Останкино». Затем работал главным режиссером главной редакции художественно-политического вещания «Радио-1».
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