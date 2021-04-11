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Не стало Эмиля Верника

11 апреля
2021 год

Новости кино >>
11 апреля 2021
10 апреля народный артист России, родоначальник театральной династии, отец актера Игоря Верника и театроведа Вадима ВерникаЭмиль Верник — скончался от остановки сердца в возрасте 96 лет, сообщает ТАСС.

Не стало Эмиля Верника
фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В июне 1941 года по окончании школы поступил в Украинский театральный институт, который после начала войны находился в Саратове и был объединен с московским ГИТИСом. Пребывая в то время в эвакуации в Казахстане, Верник по своей инициативе уехал и в 1946-м окончил актерское отделение ГИТИСа уже в Москве.

С 1947 по 1958 год Эмиль Верник был актером и режиссером молодежного творческого объединения «Московские литературные чтения» под руководством Владимира Месхетели. Затем в течение 11 лет работал режиссером в главной редакции естественно-научных программ Всесоюзного радио, а с 1969-го по 1991-й — в главной редакции литературно-драматического радиовещания. В 1990-х он занимал должность художественного руководителя главной редакции художественных программ студии «Радио-1» Российской государственной телерадиокомпании «Останкино». Затем работал главным режиссером главной редакции художественно-политического вещания «Радио-1».

Под руководством Верника было выпущено более 200 радиопостановок с участием таких отечественных актеров, как Андрей Миронов, Олег Ефремов, Татьяна Доронина, Михаил Ульянов, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков. Кроме того, Эмиль Верник преподавал на кафедре актерского мастерства Школы-студии МХАТ.

В 1995-м был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, а через четыре года получил звание народного артиста России.
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