Хлоя Чжао стала лучшей по версии Гильдии режиссеров США

Объявлены победители 73-й премии Гильдии режиссеров Америки. Главный приз достался Хлое Чжао
за драму «Земля кочевников
». Полный список лауреатов опубликован на сайте DGA
.
фото: variety.com
Награды за лучший режиссерский дебют удостоился Дариус Мардер
, поставивший картину «Звук металла
». Среди создателей телефильмов или мини-сериалов отметили постановщика «Хода королевы
» Скотта Фрэнка
.
В категории драматических сериалов приз получила Лесли Линка Глаттер
за «Родину
», а в секции комедийных проектов лучшей стала Сюзанна Фогель
, которая сняла сериал «Бортпроводница
».
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