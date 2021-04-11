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Хлоя Чжао стала лучшей по версии Гильдии режиссеров США

11 апреля
2021 год

Новости кино >>
11 апреля 2021
Объявлены победители 73-й премии Гильдии режиссеров Америки. Главный приз достался Хлое Чжао за драму «Земля кочевников». Полный список лауреатов опубликован на сайте DGA.

Хлоя Чжао стала лучшей по версии Гильдии режиссеров США
фото: variety.com

Награды за лучший режиссерский дебют удостоился Дариус Мардер, поставивший картину «Звук металла». Среди создателей телефильмов или мини-сериалов отметили постановщика «Хода королевы» Скотта Фрэнка.

В категории драматических сериалов приз получила Лесли Линка Глаттер за «Родину», а в секции комедийных проектов лучшей стала Сюзанна Фогель, которая сняла сериал «Бортпроводница».
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