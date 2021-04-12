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Юрию Гальцеву исполнилось 60 лет

12 апреля
2021 год

Новости кино >>
12 апреля 2021
Сегодня, в юбилейный День космонавтики, исполнилось 60 лет заслуженному артисту России, популярному советскому и российскому комику, артисту эстрады и клоунады, телеведущему, пародисту, певцу, актёру театра, кино, телевидения и дубляжа Юрию Гальцеву, названному в честь Юрия Гагарина.

Юрий Николаевич родился 12 апреля 1961 года в Кургане в семье заслуженного строителя СССР Николая Афанасьевича Гальцева. В 1983-м окончил Курганский машиностроительный институт, а через пять лет — Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служил в театрах «Буфф», «Фарсы», «На Литейном» и «Лицедеи». Выступает в «Аншлаге». В 1999-м организовал собственный «УТЮГ» — Универсальный театр Юрия Гальцева. С 2008-го — художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады. С 2010-го преподаёт актёрское мастерство в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Юрию Гальцеву исполнилось 60 лет
фото: spbdnevnik.ru

В кино дебютировал ролью коммунара в популярной картине Евгения Татарского «Джек Восьмёркин – "американец"». Всего на счету актёра около 90 ролей в кино, на телевидении и в анимации. Его можно увидеть в таких картинах и сериалах, как «Шизофрения», «Про уродов и людей», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Империя под ударом», «Убойная сила», «Сказ про Федота-Стрельца», «Чёрный ворон», «Гитлер капут!», «Ржевский против Наполеона», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» и многие другие. Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Незнайка и Баррабасс», «Щелкунчик», «Элька», «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение» и «Кощей. Начало».

Обладатель многочисленных наград, среди которых премии и призы престижных фестивалей «Море смеха», «Кубок Райкина», «Золотой Остап», «Золотой нос», Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, титул «Резиновое лицо», полученный во Франции, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2000-м жители Санкт-Петербурга назвали Юрия Гальцева лучшим актёром года.
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