Юрию Гальцеву исполнилось 60 лет

Сегодня, в юбилейный День космонавтики, исполнилось 60 лет заслуженному артисту России, популярному советскому и российскому комику, артисту эстрады и клоунады, телеведущему, пародисту, певцу, актёру театра, кино, телевидения и дубляжа Юрию Гальцеву
, названному в честь Юрия Гагарина
.
Юрий Николаевич родился 12 апреля 1961 года в Кургане в семье заслуженного строителя СССР Николая Афанасьевича Гальцева
. В 1983-м окончил Курганский машиностроительный институт, а через пять лет — Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Служил в театрах «Буфф
», «Фарсы
», «На Литейном
» и «Лицедеи
». Выступает в «Аншлаге
». В 1999-м организовал собственный «УТЮГ
» — Универсальный театр Юрия Гальцева. С 2008-го — художественный руководитель Санкт-Петербургского театра эстрады
. С 2010-го преподаёт актёрское мастерство в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.
В кино дебютировал ролью коммунара в популярной картине Евгения Татарского
«Джек Восьмёркин – "американец"
». Всего на счету актёра около 90 ролей в кино, на телевидении и в анимации. Его можно увидеть в таких картинах и сериалах, как «Шизофрения
», «Про уродов и людей
», «Улицы разбитых фонарей
», «Агент национальной безопасности
», «Империя под ударом
», «Убойная сила
», «Сказ про Федота-Стрельца
», «Чёрный ворон
», «Гитлер капут!
», «Ржевский против Наполеона
», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты
» и многие другие. Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Незнайка и Баррабасс
», «Щелкунчик
», «Элька
», «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение
» и «Кощей. Начало
».
Обладатель многочисленных наград, среди которых премии и призы престижных фестивалей «Море смеха», «Кубок Райкина», «Золотой Остап», «Золотой нос», Гран-при Всероссийского конкурса артистов эстрады, титул «Резиновое лицо», полученный во Франции, и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2000-м жители Санкт-Петербурга назвали Юрия Гальцева лучшим актёром года.
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