«Земля кочевников» Хлои Чжао стала триумфатором премии BAFTA

анонс

Популярный комик и актёр отмечает юбилей.

Юрию Гальцеву исполнилось 60 лет

Хлоя Чжао стала лучшей по версии Гильдии режиссеров США

11 апреля

Не стало Эмиля Верника

Народный артист России скончался от остановки сердца в возрасте 96 лет.