«Земля кочевников» Хлои Чжао стала триумфатором премии BAFTA

В Лондоне объявили лауреатов 74-й британской премии BAFTA. Драма Хлои Чжао
«Земля кочевников
» одержала безоговорочную победу, получив четыре награды: за фильм года, режиссуру, лучшую актрису (Фрэнсис Макдорманд
) и операторскую работу Джошуа Джеймса Ричардса
. Список победителей опубликован на сайте Британской академии кино
.
Энтони Хопкинс фото: кадр из фильма «Земля кочевников»
, сыгравший в «Отце
», удостоен приза за главную мужскую роль. Лучшими актёрами второго плана признаны Дэниел Калуя
(«Иуда и чёрный мессия
») и Ё Джон Юн
(«Минари
»).
«Отцу» также вручили статуэтку за адаптированный сценарий. Картину «Девушка, подающая надежды
» отметили как лучший британский фильм и за оригинальный сценарий. Лучшей киноработой на иностранном языке объявлена датская картина Томаса Винтерберга
«Ещё по одной
». «Душа
» признана мультфильмом года и отмечена за оригинальную музыку. Ленту «Ма Рейни: Мать блюза
» наградили за дизайн костюмов, грим и причёски. У «Звука металла
» призы за монтаж и звук. «Манк
» Дэвида Финчера
отмечен за художественное оформление, а «Довод
» Кристофера Нолана
— за визуальные эффекты. Почётной награды BAFTA Fellowship удостоен режиссёр Энг Ли
. Восходящей звездой назвали актрису Букки Бакрэй
.
обсуждение >>