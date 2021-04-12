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«Земля кочевников» Хлои Чжао стала триумфатором премии BAFTA

12 апреля
2021 год

Новости кино >>
12 апреля 2021
В Лондоне объявили лауреатов 74-й британской премии BAFTA. Драма Хлои Чжао «Земля кочевников» одержала безоговорочную победу, получив четыре награды: за фильм года, режиссуру, лучшую актрису (Фрэнсис Макдорманд) и операторскую работу Джошуа Джеймса Ричардса. Список победителей опубликован на сайте Британской академии кино.

«Земля кочевников» Хлои Чжао стала триумфатором премии BAFTA
фото: кадр из фильма «Земля кочевников»

Энтони Хопкинс, сыгравший в «Отце», удостоен приза за главную мужскую роль. Лучшими актёрами второго плана признаны Дэниел КалуяИуда и чёрный мессия») и Ё Джон ЮнМинари»).

«Отцу» также вручили статуэтку за адаптированный сценарий. Картину «Девушка, подающая надежды» отметили как лучший британский фильм и за оригинальный сценарий. Лучшей киноработой на иностранном языке объявлена датская картина Томаса Винтерберга «Ещё по одной». «Душа» признана мультфильмом года и отмечена за оригинальную музыку. Ленту «Ма Рейни: Мать блюза» наградили за дизайн костюмов, грим и причёски. У «Звука металла» призы за монтаж и звук. «Манк» Дэвида Финчера отмечен за художественное оформление, а «Довод» Кристофера Нолана — за визуальные эффекты. Почётной награды BAFTA Fellowship удостоен режиссёр Энг Ли. Восходящей звездой назвали актрису Букки Бакрэй.
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№ 1
Даша Лучик   12.04.2021 - 13:51
как-то даже нет интриги и конкуренции( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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