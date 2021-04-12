Новая «Каренина» и сериал про 90-е станут первыми проектами Netflix в России

Netflix
впервые примет участие в производстве российских сериалов, сообщает «Коммерсантъ
».
Ранее стриминговый сервис не заказывал производство российским кинематографистам, отдавая предпочтение только готовым продуктам. В частности, «Эпидемию
» продали для показа на платформе за $1,5 млн, а фантастический сериал «Лучше, чем люди
» был куплен за $1 млн.
Первый контракт Netflix заключил со студией Евгения Никишова
и Валерия Федоровича
1–2–3 Production, которой заказана современная версия «Анны Карениной
». Компания «Русское», сотрудничающая с ВГТРК, создаст для платформы драматическую историю Дарьи Жук
о 1990-х по сценарию Михаила Шприца
. Согласно источникам издания, автор «предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно»
. По мнению экспертов, выход сервиса «в производство отечественных сериалов обострит конкуренцию за лучших продюсеров, режиссёров, операторов и сценаристов»
.
Кроме вышеназванных проектов, Netflix также планирует запустить сериал студии «Водород» в постановке Эдуарда Оганесяна
. Ведутся переговоры со «Средой» Александра Цекало
, Star Media Влада Ряшина
, Yellow, Black & White и Климом Шипенко
, заключившего с YBW эксклюзивный договор о сотрудничестве.
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