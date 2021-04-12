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Новая «Каренина» и сериал про 90-е станут первыми проектами Netflix в России

12 апреля
2021 год

Новости кино >>
12 апреля 2021
Netflix впервые примет участие в производстве российских сериалов, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее стриминговый сервис не заказывал производство российским кинематографистам, отдавая предпочтение только готовым продуктам. В частности, «Эпидемию» продали для показа на платформе за $1,5 млн, а фантастический сериал «Лучше, чем люди» был куплен за $1 млн.

Новая «Каренина» и сериал про 90-е станут первыми проектами Netflix в России
фото: zen.yandex

Первый контракт Netflix заключил со студией Евгения Никишова и Валерия Федоровича 1–2–3 Production, которой заказана современная версия «Анны Карениной». Компания «Русское», сотрудничающая с ВГТРК, создаст для платформы драматическую историю Дарьи Жук о 1990-х по сценарию Михаила Шприца. Согласно источникам издания, автор «предлагал сценарий нескольким российским видеоплатформам, но безуспешно». По мнению экспертов, выход сервиса «в производство отечественных сериалов обострит конкуренцию за лучших продюсеров, режиссёров, операторов и сценаристов».

Кроме вышеназванных проектов, Netflix также планирует запустить сериал студии «Водород» в постановке Эдуарда Оганесяна. Ведутся переговоры со «Средой» Александра Цекало, Star Media Влада Ряшина, Yellow, Black & White и Климом Шипенко, заключившего с YBW эксклюзивный договор о сотрудничестве.
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