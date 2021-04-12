Юбилею космического полёта Юрия Гагарина посвятили документальный фильм

анонс

Релиз фильма запланирован на вторую половину 2022 года.

Братья Пресняковы адаптируют для кино роман Евгения Водолазкина «Авиатор»

12 апреля

Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»

Смотр пройдёт с 20 по 22 августа в Калининграде.