Юбилею космического полёта Юрия Гагарина посвятили документальный фильм

Ровно 60 лет назад родилась мировая космонавтика — 12 апреля 1961 года впервые в космос отправился советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. С тех пор космическая отрасль сильно изменилась. Сейчас космонавты живут на орбите по шесть месяцев в году, проводят эксперименты, выходят в прямые эфиры и даже привозят олимпийский факел на космическую станцию.
Но история космонавтики всегда будет начинаться с советского космонавта, который первым полетел в космос, первым вышел в открытый космос, даже первой космонавткой была советская девушка. Они были героями, суперзвёздами — ту славу и обожание, которые были у космонавтов тогда, сейчас трудно вообразить. Человеческая сторона этих героев всегда находилась в тени сияния их прекрасно скроенного имиджа. Ничто человеческое им не чуждо, они также ошибались, гневались, верили в приметы.
Именно об этой человеческой стороне их жизни пойдёт речь в документальном фильме. Своими воспоминаниями о первом полёте, об обычной жизни героев вне кадра поделятся внук Сергея Королёва, племянница Юрия Гагарина, дважды Герой СССР и первая женщина в открытом космосе Светлана Савицкая, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, а также научные журналисты, популяризаторы космонавтики, музейные и научные работники. Зрители также узнают, почему выбрали именно Валентину Терешкову и почему после её полёта женщин перестали допускать в космонавты, почему главное пространство Space X Илона Маска называется именем Сергея Королёва.
Кроме того, редакция LIFE выпустила к юбилею digital-проект «За пределами Земли» о предметах быта, которые окружают космонавтов на современной орбитальной станции.
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