Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»

Компания Red Carpet Studio получила эксклюзивные права на проведение фестиваля короткометражного кино «Короче
». В этом году смотр пройдёт с 20 по 22 августа в Калининграде, уточняет пресс-служба компании.
«Для нас большая честь получить в управление такой значимый индустриальный кинофорум, —
говорит владелец Red Carpet Studio Антон Калинкин. — Фестиваль "Короче" стал первым шагом в большом кино для многих уже ставших известными режиссёров. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать традиции этого прекрасного киносмотра, а его идейных вдохновителей – Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу – мы приглашаем стать постоянными членами попечительского совета».
Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит с 2013 года. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, снятые на русском языке хронометражем от трёх до 15 минут. Призы вручаются в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий» и «Спецприз». Лучшая картина получает «Гран-при». Генеральным продюсером смотра все годы являлась Светлана Дрыга
.
«Я рада передать фестиваль команде, которая имеет опыт проведения международных киносмотров. У меня родилась дочь, и я планирую больше времени посвящать семье. А в работе хочу сосредоточиться на культурных проектах у нас в Ивановской области», —
прокомментировала Дрыга.
Главной задачей смотра является продвижение молодых авторов со всей страны, возможность для них представить свои работы продюсерам и попасть в большое кино. Ежегодно фестиваль получает более 2000 работ из всех регионов России. В 2016-м в российский прокат вышел альманах «Короче», где собраны лучшие фильмы смотра. Приём работ на участие в основной программе IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» уже открыт. Подать заявку можно на сайте, заполнив форму
.
По словам президента фестиваля «Короче» Сергея Сельянова
, девиз смотра — «"Короткий путь в большое кино". И он работает. За восемь лет существования нашего смотра мы помогли многим талантливым режиссёрам найти свой путь в кино».
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