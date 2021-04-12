Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»

12 апреля
2021 год

Новости кино >>
12 апреля 2021
Компания Red Carpet Studio получила эксклюзивные права на проведение фестиваля короткометражного кино «Короче». В этом году смотр пройдёт с 20 по 22 августа в Калининграде, уточняет пресс-служба компании.

Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»
фото: nevnov.ru

«Для нас большая честь получить в управление такой значимый индустриальный кинофорум, — говорит владелец Red Carpet Studio Антон Калинкин. — Фестиваль "Короче" стал первым шагом в большом кино для многих уже ставших известными режиссёров. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать традиции этого прекрасного киносмотра, а его идейных вдохновителей – Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу – мы приглашаем стать постоянными членами попечительского совета».

Фестиваль короткометражного кино «Короче» проходит с 2013 года. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, снятые на русском языке хронометражем от трёх до 15 минут. Призы вручаются в номинациях «Лучший режиссёр», «Лучший сценарий» и «Спецприз». Лучшая картина получает «Гран-при». Генеральным продюсером смотра все годы являлась Светлана Дрыга.

Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»
фото: mperspektiva.ru

«Я рада передать фестиваль команде, которая имеет опыт проведения международных киносмотров. У меня родилась дочь, и я планирую больше времени посвящать семье. А в работе хочу сосредоточиться на культурных проектах у нас в Ивановской области», — прокомментировала Дрыга.

Главной задачей смотра является продвижение молодых авторов со всей страны, возможность для них представить свои работы продюсерам и попасть в большое кино. Ежегодно фестиваль получает более 2000 работ из всех регионов России. В 2016-м в российский прокат вышел альманах «Короче», где собраны лучшие фильмы смотра. Приём работ на участие в основной программе IX Российского фестиваля короткометражного кино «Короче» уже открыт. Подать заявку можно на сайте, заполнив форму.

Компания Red Carpet Studio приобрела права на проведение фестиваля «Короче»
фото: rugrad.eu

По словам президента фестиваля «Короче» Сергея Сельянова, девиз смотра — «"Короткий путь в большое кино". И он работает. За восемь лет существования нашего смотра мы помогли многим талантливым режиссёрам найти свой путь в кино».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фильм Татьяны Лялиной «Хочу домой» признали лучшим на фестивале «Короче»
Кристина Асмус и Клим Шипенко выберут победителей фестиваля «Короче»
Киносмотр «Короче» пройдёт в онлайн-формате
Поиск по меткам
Короче
персоны
Светлана ДрыгаАнтон Калинкин (II)Сергей Сельянов

анонс

Скорбим

Эмиль Верник
10 апреля ушёл из жизни режиссёр Эмиль Верник.
Рудольф Фурманов
9 апреля ушёл из жизни актёр Рудольф Фурманов.
Белла Шпинер
7 апреля ушла из жизни актриса Белла Шпинер.
Ольга Пашкова
7 апреля ушла из жизни актриса Ольга Пашкова.

День рождения >>

Пётр Алейников
Юрий Астафьев
Юрий Гальцев
Ирина Климова
Ефим Копелян
Елена Корикова
Виктор Костецкий
Андрей Попов
Фёдор Сухов
Арри Бор
Энди Гарсиа
Шэннен Доэрти
Клэр Дэйнс
Харди Крюгер
Эд О'Нилл
Сирша Ронан
все родившиеся 12 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Братство Кольца
приключения, фэнтези, экранизация
Новая Зеландия, США, 2001
Sheena667
драма
Россия, 2019
Отец
драма, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Гунда
Норвегия, США, 2020
В стране фей
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, Швеция, 2020
Гениальное ограбление
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Вайолет Эвергарден. Фильм
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2020
Заклятье: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2020
От винта 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Проект: Время назад
комедия, научная фантастика, триллер
США, 2019
Робот, я люблю тебя?
научно-популярный фильм
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен