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Братья Пресняковы адаптируют для кино роман Евгения Водолазкина «Авиатор»

12 апреля
2021 год

Новости кино >>
12 апреля 2021
В Петербурге начинается работа над фильмом «Авиатор» по одноимённой книге Евгения Водолазкина. Контракт на написание сценария заключён с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми. Согласно пресс-службе экранизации, в работе над сценарием примет участие и сам автор, который изначально не планировал включаться в процесс адаптации для большого экрана его оригинального текста. Но после встречи с Пресняковыми писатель изменил свою позицию.

Евгений Водолазкин
фото: spbdnevnik.ru

«Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают, — говорит Евгений Водолазкин. – В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма. Прежде всего — Владимир и Олег Пресняковы профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык, и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно».

По словам Водолазкина, он пока не может подобрать какие-либо стилистические и визуальные референсы из кинематографа, но добавляет, что «отдельные элементы того, что мы будем делать, я нахожу, например, в "Сталкере" Андрея Тарковского. Он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием».

Братья Пресняковы адаптируют для кино роман Евгения Водолазкина «Авиатор»
фото: братья Пресняковы

По словам Пресняковых, работа над сценарием уже началась, и закончить основную часть они планируют до начала съёмок, чей старт запланирован на сентябрь 2021 года. При этом братья будут активно советоваться с друзьями и коллегами при создании сценария, основанного на таком сложном романе, как «Авиатор», действие которого разворачивается в разные эпохи.

«Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи. Делается это изысканно просто: герой, который уже однажды, практически, умер и вдруг получил возможность прожить ещё одну жизнь, забрасывается не просто в иную историческую эпоху, – он попадает в реальность, где всякая возможность что-то почувствовать или подумать связана с осознанностью механизма памяти», – рассказывают Олег и Владимир Пресняковы.

Братья Пресняковы адаптируют для кино роман Евгения Водолазкина «Авиатор»
фото: пресс-служба фильма

Создатели фильма планируют, что он выйдет на широкие экраны во второй половине 2022-го. Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» включён в шорт-листы премий «НОС», «Писатель XXI века» и Премии им. Аркадия и Бориса Стругацких, лауреат премий «BookStar-2019», «Клио», «Большая книга».
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