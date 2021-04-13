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Сериалы «Душегубы», «Фемида видит» и «Потерянные» покажут в Европе и Северной Америке

13 апреля
2021 год

Новости кино >>
13 апреля 2021
Французский дистрибутор сериального контента Ampersand Fiction, входящий в компанию Ampersand, приобрёл права на линейку новых остросюжетных сериалов НТВ для показа в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Фемида видит»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В первую сделку двух компаний вошли ретро-детектив «Душегубы» с Зоей Бербер, возвращающий зрителей в позднесоветскую эпоху, комедийный детектив Ильи Куликова «Фемида видит» о девушке (Анна Котова-Дерябина), в которой могут уживаться оперативник и актриса, и драма «Потерянные» с Александром и Арсением Робаками, вскрывающая конфликт отцов и детей в экстремальных условиях поисковых операций.

«Компания Ampersand Ficition имеет многолетний успешный опыт в дистрибуции художественного контента, быть представленными в её каталоге — значит создать сериалы с большим потенциалом для мировой аудитории. Ampersand Ficition выбрала штучный продукт, три проекта, созданные в совершенно разных жанрах, но дающие представление о контентном разнообразии библиотеки НТВ. Важно отметить, что вместе с готовым продуктом интерес дистрибуторов привлекли форматы сериалов, надеемся, что скоро мы увидим адаптации наших проектов в других странах мира», — говорит генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн.

«Потерянные»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Компания Ampersand Fiction купила права на показ по бесплатному и платному телевидению, онлайн-показ сериалов в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки, а также авиаправа на трансляции проектов на бортах самолётов.

«Мы рады, что сотрудничество с телеканалом НТВ начинается с отбора трёх сериалов, одинаково привлекательных для международного рынка и в качестве готового продукта, и в качестве формата. Компания Ampersand Fiction работает с российскими производителями контента на протяжении трёх лет, и заключение контракта с НТВ – это большой шаг вперед», — прокомментировал глава департамента закупок контента Ampersand Fiction Матурин Бовэ.
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