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Дине Корзун исполнилось 50 лет

13 апреля
2021 год

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13 апреля 2021
Сегодня, 13 апреля, исполнилось 50 лет соучредителю российского благотворительного фонда «Подари жизнь», учредителю британского благотворительного фонда Gift of Life, популярной отечественной актрисе театра и кино, сценаристу и продюсеру Дине Корзун, запомнившейся по роли Яи в картине Владимира Тодоровского «Страна глухих».

Дина Александровна Корзун родилась 13 апреля 1971 года в Смоленске. Окончила художественную школу. Первоначально училась на факультете художественной графики Смоленского педагогического института, но затем поступила в Школу-студию МХАТ на курс Аллы Борисовны Покровской. По окончании дебютировала на профессиональной сцене в спектакле «Любовь в Крыму» в постановке Романа Козака и получила премию как лучшая актриса на фестивале «Театральные дебюты Москвы» в 1995-м. Она покорила московскую театральную публику, играя на сцене МХАТе имени Чехова Катерину в «Грозе» и Сонечку Мармеладову в «Преступлении и наказании». Также интересными работами были Она в спектакле Теннесси Уильямса «Не могу представить, что будет завтра» и Елена в шекспировском «Сне в летнюю ночь». В 2000-м актриса рассталась с театром. В 2007-м работала в Королевском национальном театре в Лондоне, где была занята в постановке Кэти Митчел по пьесе Мартина Кримпа Attempts on Her Life. Продюсирует и играет в постановках по сказкам Оскара Уальда «Счастливый принц» и «Звёздный мальчик».

Дине Корзун исполнилось 50 лет
фото: newprospect.ru

В кино дебютировала в 1994-м, сыграв в притче Маргариты Подъяпольской — короткометражной ленте «Она внутри стен». Первой значимой киноролью Дины стала роль Яи в «Стране глухих». Потрясающая игра актрисы принесла ей «Нику» и премию московских кинокритиков. Спустя три года она получила приглашение на главную роль в фильм Павла Павликовского «Последний приют», за который получила призы как лучшая актриса на кинофестивалях в Хихоне, Братиславе и Салониках. Впоследствии сыграла в фильмах «Президент и его внучка» Тиграна Кеосаяна, «Дорога» Натальи Петровой, «Теория запоя» Наталии Погоничевой, «Кука» Ярослава Чеважевского, а также в сериалах «Женский роман» Сергея Снежкина, «Братья Карамазовы» Юрия Мороза, «После школы» Олега и Владимира Пресняковых, «Гражданин начальник», «Абонент временно недоступен», «Лондонград. Знай наших!» и «Острые козырьки», где появилась в третьем сезоне. Всего на её счету около 30 ролей в кино и на телевидении, включая зарубежные работы «40 оттенков грусти», «Афера "Фаревелл"» и «Замёрзшие души».

В 2004-м попробовала себя в качестве сценариста и продюсера в соавторстве со своим мужем — лидером группы Esthetic Education Луисом Франком — в незавершённой драме «Марфа». В 2006-м совместно с Чулпан Хаматовой стала учредителем фонда «Подари жизнь».
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