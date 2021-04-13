Дине Корзун исполнилось 50 лет

Сегодня, 13 апреля, исполнилось 50 лет соучредителю российского благотворительного фонда «Подари жизнь», учредителю британского благотворительного фонда Gift of Life, популярной отечественной актрисе театра и кино, сценаристу и продюсеру Дине Корзун
, запомнившейся по роли Яи в картине Владимира Тодоровского
«Страна глухих
».
Дина Александровна Корзун
родилась 13 апреля 1971 года в Смоленске. Окончила художественную школу. Первоначально училась на факультете художественной графики Смоленского педагогического института, но затем поступила в Школу-студию МХАТ на курс Аллы Борисовны Покровской
. По окончании дебютировала на профессиональной сцене в спектакле «Любовь в Крыму
» в постановке Романа Козака
и получила премию как лучшая актриса на фестивале «Театральные дебюты Москвы» в 1995-м. Она покорила московскую театральную публику, играя на сцене МХАТе имени Чехова
Катерину в «Грозе
» и Сонечку Мармеладову в «Преступлении и наказании
». Также интересными работами были Она в спектакле Теннесси Уильямса
«Не могу представить, что будет завтра
» и Елена в шекспировском «Сне в летнюю ночь
». В 2000-м актриса рассталась с театром. В 2007-м работала в Королевском национальном театре
в Лондоне, где была занята в постановке Кэти Митчел
по пьесе Мартина Кримпа Attempts on Her Life
. Продюсирует и играет в постановках по сказкам Оскара Уальда
«Счастливый принц
» и «Звёздный мальчик
».
В кино дебютировала в 1994-м, сыграв в притче Маргариты Подъяпольской
— короткометражной ленте «Она внутри стен
». Первой значимой киноролью Дины стала роль Яи в «Стране глухих». Потрясающая игра актрисы принесла ей «Нику» и премию московских кинокритиков. Спустя три года она получила приглашение на главную роль в фильм Павла Павликовского
«Последний приют
», за который получила призы как лучшая актриса на кинофестивалях в Хихоне, Братиславе и Салониках. Впоследствии сыграла в фильмах «Президент и его внучка
» Тиграна Кеосаяна
, «Дорога
» Натальи Петровой
, «Теория запоя
» Наталии Погоничевой
, «Кука
» Ярослава Чеважевского
, а также в сериалах «Женский роман
» Сергея Снежкина
, «Братья Карамазовы
» Юрия Мороза
, «После школы
» Олега
и Владимира Пресняковых
, «Гражданин начальник
», «Абонент временно недоступен
», «Лондонград. Знай наших!
» и «Острые козырьки
», где появилась в третьем сезоне. Всего на её счету около 30 ролей в кино и на телевидении, включая зарубежные работы «40 оттенков грусти
», «Афера "Фаревелл"
» и «Замёрзшие души
».
В 2004-м попробовала себя в качестве сценариста и продюсера в соавторстве со своим мужем — лидером группы Esthetic Education Луисом Франком
— в незавершённой драме «Марфа
». В 2006-м совместно с Чулпан Хаматовой
стала учредителем фонда «Подари жизнь».
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