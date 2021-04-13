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Фестиваль «Святая Анна» откроется мастер-классом создателя сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна

13 апреля
2021 год

Новости кино >>
13 апреля 2021
Мастер-класс создателя «Чик» Эдуарда Оганесяна 16 апреля даст старт 28-му фестивалю студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Режиссёр, сценарист и художник кино ровно десять лет назад, в 2011-м, участвовал в 18-й «Святой Анне» с дипломным фильмом ВГИК «Азниф» и был отмечен жюри спецдипломом «За новый взгляд на традиции», уточняет пресс-служба смотра.

Впервые за 13 лет фестиваль открывается не полнометражным фильмом, а событием Образовательной платформы, где в качестве спикера выступит режиссёр нового поколения, который за десять лет с момента участия в студенческом смотре укрепил свой статус до профессионала индустрии, работая над проектами различных форматов.

Фестиваль «Святая Анна» откроется мастер-классом создателя сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна
фото: пресс-служба фестиваля

Мастер-класс состоится 16 апреля в 17:00 в Библиотеке им. Н.А. Некрасова, расположенной по адресу: ул. Бауманская, 58/25 стр. 14. Он также будет транслироваться в социальных сетях для участников из других городов.

В конкурсной программе фестиваля – 128 фильмов, из которых 91 игровой, 19 документальных и 18 анимационных. 68 картин будут показаны впервые. Работы будут показаны в течение следующих шести дней на 12 экранах Москвы, включая сеть городских кинотеатров «Москино». Председатель жюри 28-й «Святой Анны» — режиссёр Сергей Урсуляк. Ему в оценке работ помогут историк кино и составитель кинопрограмм Лилия Немченко, продюсер документального кино Владислав Кеткович, сценарист Роман Непомнящий, режиссёр анимации Валентин Олышванг, кинооператор Максим Трапо, продюсер Екатерина Филиппова и актёр Игорь Хрипунов. Экспертами на сеансах выступят программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева, продюсер Екатерина Михайлова, режиссёры Дмитрий Кубасов, Оксана Карас и киновед Зоя Кошелова. Церемонию награждения, которая состоится 21 апреля в Центральном Доме кинематографистов, будет предварять фильм «Быть Виктором Пелевиным… Кем-кем?» Ивана Толстого – выпускника мастерской Сергея Соловьёва (ВГИК). Вход на все показы фестиваля является свободным по регистрации. Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на смотр можно здесь.
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