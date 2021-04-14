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Отпуск Райана Рейнольдса превращается в спецоперацию в трейлере «Телохранителя жены киллера»

14 апреля
2021 год

Новости кино >>
14 апреля 2021
В сети появился дублированный тизер-трейлер комедийного боевика «Телохранитель жены киллера» с Сальмой Хайек, Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном в главных ролях.



Сиквел «Телохранителя киллера» вновь расскажет о Майкле Брайсе (Рейнольдс). Он решает закончить карьеру телохранителя и по совету психиатра отправляется на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня, буйная дамочка далеко не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу — при всем желании остаться в стороне — придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера.

Отпуск Райана Рейнольдса превращается в спецоперацию в трейлере «Телохранителя жены киллера»
фото: К/ф «Телохранитель жены киллера»

В актерский состав также вошли Морган Фриман, Антонио Бандерас и Фрэнк Грилло. Режиссерское кресло занял постановщик первой части Патрик ХьюзНеудержимые 3»), а над сценарием работал Том О’Коннор.

Премьера «Телохранителя жены киллера» состоится 16 июня.
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№ 1
Даша Лучик   14.04.2021 - 14:03
Судя по трейлеру, будет хороший так треш! Еще и с любимыми актерами! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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