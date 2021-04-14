Отпуск Райана Рейнольдса превращается в спецоперацию в трейлере «Телохранителя жены киллера»

Сиквел «Телохранителя киллера» вновь расскажет о Майкле Брайсе (Рейнольдс). Он решает закончить карьеру телохранителя и по совету психиатра отправляется на тихий курорт, вооружившись лишь книжкой и плейлистом релакс-музыки. Но и здесь его находит самая безумная в мире парочка: Дариус Кинкейд, наемный киллер мирового уровня и настоящий магнит для неприятностей, и его супруга Соня, буйная дамочка далеко не робкого десятка. Преступный синдикат устроил на них охоту, и Майклу — при всем желании остаться в стороне — придется вернуться к старому ремеслу и снова стать телохранителем. На этот раз — жены киллера.
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