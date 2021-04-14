Александр Кузнецов найдет общий язык с духами

Проект несколько лет находился в разработке, и в 2019 году даже был снят пилот, главную роль в котором также исполнил Кузнецов. Его герой – оперуполномоченный небольшого поселка Хара Турлак, — пытается управлять невероятным шаманским даром, который достался ему поневоле. Путешествия в открывшийся ему мир духов дают возможность распутывать дела, ранее считавшиеся безнадежными. Однако чем тоньше становится грань между ним и бездной, тем больше опасностей поджидает его на пути становления шаманом.
«Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем, – отмечает Рустам Мосафир. – Для меня это важно. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм, но что ещё важнее – ради роли он готов на многое. Мы ведь снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие – и мне нужна была такая самоотдача, как у Саши».
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production
Роль брата и главного антагониста Олега досталась Сергею Гилёву. Съемочная группа уже отсняла несколько смен, для которых были выстроены декорации в степи.
«Думаю, этот проект о конфликте природы человека и его выбора. При этом это очень жанровая история: увлекательная, атмосферная, полная действия, вызывающая трепет. В ней есть всё: дружба, любовь, секс, насилие и юмор. В сериале будет много этнических обрядов, но не зацикленных на одном этносе, а скорее первобытный шаманизм, скажем, времён палеолита. При подготовке мы с моим соавтором, замечательным сценаристом Александром Бузиным читали много научной литературы, вдохновлялись работами Брома, Лавкрафта, Клайва Баркера и где-то Стивеном Кингом. А при поиске локаций визуально отталкивались от работ Эндрю Ньюэлла Уайета и нашли все в казахских степях», – рассказал Рустам Мосафир.
По словам авторов проекта, они создают свою концепцию мира, некое приграничье, несуществующий город, где живут и азиаты, и европейцы. Оно затеряно вне времени: есть некая узнаваемость, элементы нашего времени – все ходят со смартфонами, при этом есть ощущение, что они живут в 90-х или 80-х. Это шаманский нуар с элементами готики.
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