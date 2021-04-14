Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Александр Кузнецов найдет общий язык с духами

14 апреля
2021 год

Новости кино >>
14 апреля 2021
В Казахстане стартовали съемки сериала «Шаман» с Александром Кузнецовым. Режиссерское кресло занял Рустам Мосафир, сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

Александр Кузнецов найдет общий язык с духами
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Проект несколько лет находился в разработке, и в 2019 году даже был снят пилот, главную роль в котором также исполнил Кузнецов. Его герой – оперуполномоченный небольшого поселка Хара Турлак, — пытается управлять невероятным шаманским даром, который достался ему поневоле. Путешествия в открывшийся ему мир духов дают возможность распутывать дела, ранее считавшиеся безнадежными. Однако чем тоньше становится грань между ним и бездной, тем больше опасностей поджидает его на пути становления шаманом.

«Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем, – отмечает Рустам Мосафир. – Для меня это важно. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм, но что ещё важнее – ради роли он готов на многое. Мы ведь снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие – и мне нужна была такая самоотдача, как у Саши».

Александр Кузнецов найдет общий язык с духами
фото: Пресс-служба 1-2-3 Production

Роль брата и главного антагониста Олега досталась Сергею Гилёву. Съемочная группа уже отсняла несколько смен, для которых были выстроены декорации в степи.

«Думаю, этот проект о конфликте природы человека и его выбора. При этом это очень жанровая история: увлекательная, атмосферная, полная действия, вызывающая трепет. В ней есть всё: дружба, любовь, секс, насилие и юмор. В сериале будет много этнических обрядов, но не зацикленных на одном этносе, а скорее первобытный шаманизм, скажем, времён палеолита. При подготовке мы с моим соавтором, замечательным сценаристом Александром Бузиным читали много научной литературы, вдохновлялись работами Брома, Лавкрафта, Клайва Баркера и где-то Стивеном Кингом. А при поиске локаций визуально отталкивались от работ Эндрю Ньюэлла Уайета и нашли все в казахских степях», – рассказал Рустам Мосафир.

По словам авторов проекта, они создают свою концепцию мира, некое приграничье, несуществующий город, где живут и азиаты, и европейцы. Оно затеряно вне времени: есть некая узнаваемость, элементы нашего времени – все ходят со смартфонами, при этом есть ощущение, что они живут в 90-х или 80-х. Это шаманский нуар с элементами готики.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Клайв БаркерСергей ГилёвСтивен КингАлександр Кузнецов (IV)Рустам Мосафир

фотографии >>
Александр Кузнецов найдет общий язык с духами фотографии
Александр Кузнецов найдет общий язык с духами фотографии
Александр Кузнецов найдет общий язык с духами фотографии
Александр Кузнецов найдет общий язык с духами фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Марусев
13 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.
Леонид Борткевич
13 апреля ушёл из жизни певец Леонид Борткевич.
Светлана Алексеева
13 апреля ушла из жизни актриса Светлана Алексеева.
Евгений Тиличеев
13 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Тиличеев.
Игорь Желтоухов
13 апреля ушёл из жизни актёр Игорь Желтоухов.
Серафима Холина
12 апреля ушла из жизни актриса Серафима Холина.
Наталья Гущина
26 марта ушла из жизни актриса Наталья Гущина.

День рождения >>

Юлия Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Нартай Бегалин
Пётр Глебов
Лариса Гребенщикова
Пётр Мамонов
Юрий Мосейчук
Михаил Шкловский
Абигайль Бреслин
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Джули Кристи
Пола Ракса
Род Стайгер
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Братство Кольца
приключения, фэнтези, экранизация
Новая Зеландия, США, 2001
Sheena667
драма
Россия, 2019
Отец
драма, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Гунда
Норвегия, США, 2020
В стране фей
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, Швеция, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Вайолет Эвергарден. Фильм
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2020
Гениальное ограбление
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, 2020
Заклятье: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2020
От винта 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Проект: Время назад
комедия, научная фантастика, триллер
США, 2019
Робот, я люблю тебя?
научно-популярный фильм
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен