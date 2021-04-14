Марюс Вайсберг снимет ремейк «Иронии Судьбы» с голливудскими актерами

Марюс Вайсберг
снимет ремейк «Иронии Судьбы
» с молодыми голливудскими актерами — Эммой Робертс
, Томасом Манном
, Гарретом Хедлундом
и Бритт Робертсон
. Англоязычная версия будет назваться About Fate
, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая займется дистрибуцией фильма.
«Очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий
», — отметил Вайсберг.
Продюсировать проект будут Винсент Ньюман
(«Мы – Миллеры
»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова
. Сам Вайсберг также выступит в роли креативного продюсера. Над историей работает сценаристка Тиффани Полсен
(«Пара на праздники
»).
Планируется, что съемки стартуют этим летом в Бостоне.
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