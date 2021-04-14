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Марюс Вайсберг снимет ремейк «Иронии Судьбы» с голливудскими актерами

14 апреля
2021 год

Новости кино >>
14 апреля 2021
Марюс Вайсберг снимет ремейк «Иронии Судьбы» с молодыми голливудскими актерами — Эммой Робертс, Томасом Манном, Гарретом Хедлундом и Бритт Робертсон. Англоязычная версия будет назваться About Fate, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», которая займется дистрибуцией фильма.

Марюс Вайсберг снимет ремейк «Иронии Судьбы» с голливудскими актерами

«Очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — отметил Вайсберг.

Продюсировать проект будут Винсент НьюманМы – Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Сам Вайсберг также выступит в роли креативного продюсера. Над историей работает сценаристка Тиффани ПолсенПара на праздники»).

Планируется, что съемки стартуют этим летом в Бостоне.
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№ 1
Т-татьян@   14.04.2021 - 15:33
Так в Голливуде есть свои новогодние (рождественские фильмы) - "Эта замечательная жизнь", "Квартира", "Рождество в Коннектикуте". Зачем наш ещё они хотят переснимать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Марюс ВайсбергТомас МаннЭмма РобертсБриттани РобертсонГарретт Хедланд
фильмы
Ирония судьбы, или С лёгким паром!Мы - МиллерыПара на праздники

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