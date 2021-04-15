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Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую»

15 апреля
2021 год

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15 апреля 2021
На НТВ 19 апреля в 19.40 стартует 12-серийный остросюжетный детектив Петра Забелина «Бухта глубокая», главные роли в котором исполняют Иван Оганесян, Сергей Колос, Виталий Салий, Елена Радевич и Александр Наумов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин (Колос), Цветков (Салий), приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20-ти лет назад – на ней погибли их отцы. Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и понимает, насколько важны человеческие отношения в маленьком мирке гарнизона, где все друг друга знают; где все поступки видны, будто под микроскопом. В ходе расследования Гаранин невольно вытаскивает на свет большие и маленькие проблемы, которые жители гарнизона, в том числе и друзья, предпочли бы сохранить в тайне. Но когда друзья оказываются перед выбором – богатство или правда, карьера или честь, любовь или корысть, они неизменно остаются верны той клятве, которую, будучи юными офицерами, принесли друг другу.

Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Это история о настоящей мужской дружбе, о характере офицеров ВМФ, и о мужском отношении к неудачам и трудностям, которые появляются на их жизненном пути. И эта дружба главных героев развивается на фоне такой суровой морской романтики. Раньше у меня не было проектов на, так скажем, морскую тематику. Это абсолютно ново для меня. Мы снимали за полярным кругом, в Териберке на Мурманском берегу Кольского полуострова – очень красивое место. Никто из нашей съёмочной команды не остался равнодушным к этим видам несмотря на то, что это была очень тяжёлая экспедиция. Я очень рад, что мне посчастливилось сниматься в таких красотах, да ещё и с давними друзьями – Виталием Салием и Александром Наумовым», – говорит Иван Оганесян.

Съёмки сериала прошли в Мурманской и Ленинградской областях, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке. Основной съёмочный блок прошёл в Мурманске, в частности в старинном селе Мурманской области на берегу Баренцева моря – Териберке. Кстати, по версии журнала National Geographic Traveler это место вошло в топ-20 наиболее популярных мировых туристических направлений 2016 года, поэтому зрители увидят много красивых мест этого поселения, в частности главную и уникальную по своей атмосфере достопримечательность села – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который является настоящим символом города и в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», который был открыт в 2012-м и посвящён всем женщинам, провожающим своих мужей в море.
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№ 1
Даша Лучик   15.04.2021 - 11:36
Ох, всегда хочется верить в лучшее, но сериалы на данном телеканале редко дают такую возможность читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Иван Оганесян, Сергей Колос и Виталий Салий отправились в «Бухту глубокую»
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Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую» фотографии
Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую» фотографии
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