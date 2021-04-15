Иван Оганесян посетит весной «Бухту глубокую»

По сюжету герой Дальневосточного флота, морской офицер в отставке Дмитрий Гаранин (Оганесян) возвращается в город своего детства на Баренцевом море, чтобы встретиться с друзьями. Но одного из них – Сергея Лучникова (Евгений Славский) – убивают за несколько часов до встречи. Расследование, которое ведут Гаранин, Самохин (Колос), Цветков (Салий), приводит их к тайне подлодки, затонувшей более 20-ти лет назад – на ней погибли их отцы. Выясняя обстоятельства гибели друга, Гаранин ежедневно сталкивается с забытыми реалиями и понимает, насколько важны человеческие отношения в маленьком мирке гарнизона, где все друг друга знают; где все поступки видны, будто под микроскопом. В ходе расследования Гаранин невольно вытаскивает на свет большие и маленькие проблемы, которые жители гарнизона, в том числе и друзья, предпочли бы сохранить в тайне. Но когда друзья оказываются перед выбором – богатство или правда, карьера или честь, любовь или корысть, они неизменно остаются верны той клятве, которую, будучи юными офицерами, принесли друг другу.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Это история о настоящей мужской дружбе, о характере офицеров ВМФ, и о мужском отношении к неудачам и трудностям, которые появляются на их жизненном пути. И эта дружба главных героев развивается на фоне такой суровой морской романтики. Раньше у меня не было проектов на, так скажем, морскую тематику. Это абсолютно ново для меня. Мы снимали за полярным кругом, в Териберке на Мурманском берегу Кольского полуострова – очень красивое место. Никто из нашей съёмочной команды не остался равнодушным к этим видам несмотря на то, что это была очень тяжёлая экспедиция. Я очень рад, что мне посчастливилось сниматься в таких красотах, да ещё и с давними друзьями – Виталием Салием и Александром Наумовым», – говорит Иван Оганесян.
Съёмки сериала прошли в Мурманской и Ленинградской областях, а именно в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Сестрорецке. Основной съёмочный блок прошёл в Мурманске, в частности в старинном селе Мурманской области на берегу Баренцева моря – Териберке. Кстати, по версии журнала National Geographic Traveler это место вошло в топ-20 наиболее популярных мировых туристических направлений 2016 года, поэтому зрители увидят много красивых мест этого поселения, в частности главную и уникальную по своей атмосфере достопримечательность села – кладбище кораблей на берегу Баренцева моря. В кадре появятся исторические памятники: мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который является настоящим символом города и в народе именуется «Алёшей», и памятник «Ждущая», который был открыт в 2012-м и посвящён всем женщинам, провожающим своих мужей в море.
обсуждение >>