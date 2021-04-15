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Появились подробности бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума

15 апреля
2021 год

Новости кино >>
15 апреля 2021
С 22 по 25 апреля в зале № 9 Фестивального центра «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион» в традиционном формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм состоится бизнес-площадка 43 Московского международного кинофестиваля и деловая программа Московского молодёжного кинофорума-2021, одного из этапов Всероссийского молодёжного кинофорума.


Согласно пресс-службе Moviestart, в эти дни пройдут презентации зарубежных платформ и образовательных программ с участием европейских экспертов, серия open talk «Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху», «Особенности подготовки кадров в регионах», «Прокатчики или платформы? Кому отдать фильм?», open talk «Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?», мастер-класс «Интеллектуальные права», open talk «Кинотеатры или платформы: кому отдать фильм?» и презентация региональных кинокластеров «Снимаем кино в России» с участием представителей 27 регионов России.

Ключевым событием площадки станет Московский питчинг дебютантов с общим призовым фондом 6 млн рублей. Для участия в нём было подано 749 проектов, из которых Отборочная комиссия выбрала 42 в категориях «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы» и «Work-in-progress». В каждой из категорий будет вручён денежный приз в размере одно миллиона рублей, а также призы от партнёров и экспертов питчинга.

Появились подробности бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума
фото: пресс-служба Moviestart

В Экспертный совет питчинга войдут ведущие представители киноиндустрии, среди которых глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, режиссёр-документалист Сергей Мирошниченко, генеральный директор творческой студии «Стелла» и студии «ВГИК-Дебют» Фёдор Попов, создатель веб-кинотеатра CHILL и Российской Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин, первый заместитель Председателя Союза кинематографистов России Лариса Солоницына, креативный продюсер «Свердловской киностудии» Евгений Григорьев, креативный продюсер «ТНТ-Премьер» Анна Гудкова, сценаристы Андрей Золотарёв и Роман Кантор, генеральный продюсер компании «Друг друга» Сергей Корнихин, заместитель генерального директора фонда «Кинопрайм» Вадим Потапов, креативный продюсер продюсерского центра «Яндекс. Студия» Владислав Рубин, генеральный директор киностудии «Военфильм» Игорь Угольников, главный редактор сайта «Кинорепортёр» Мария Лемешева, генеральный директор Международного кинорынка «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева, начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко, американский продюсер, режиссёр Стивен Мао и другие.

В Художественном совете кинофорума, чей призовой фонд составляет 20 млн рублей, состоят Лариса Солоницына (Председатель), генеральный директор ФГУБ «Роскультцентр» Марина Абрамова, заведующий кафедрой режиссуры ВГИК Владимир Хотиненко, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, Сергей Мирошниченко, Антон Калинкин и Игорь Угольников. Все мероприятия пройдут в традиционном для фестиваля формате с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и ограниченным количеством участников (не более 50 человек). Параллельно на youtube-канале Moviestart будет проводиться онлайн-трансляция всех мероприятий. С полной программой можно ознакомиться здесь.
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