Александр Петров предстал в образе Есенина в тизер-трейлере фильма Клима Шипенко «Декабрь»

анонс

Фильмы «Зови меня Дрозд» и «14+» вошли в программу кинофестиваля «Край света. Запад»

«Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым выйдет 17 июня

15 апреля

Появились подробности бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума

Мероприятия пройдут с 22 по 25 апреля в Фестивальном центре «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион».