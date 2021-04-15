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Александр Петров предстал в образе Есенина в тизер-трейлере фильма Клима Шипенко «Декабрь»

15 апреля
2021 год

Новости кино >>
15 апреля 2021
В сети состоялась премьера тизер-трейлера фильма Клима Шипенко «Декабрь» о последних днях жизни поэта Сергея Есенина, которого на экране воплотит Александр Петров. За производство картины отвечают студия Yellow, Black and White и видеосервис START при поддержке Фонда кино и фонда «КИНОПРАЙМ».



По сюжету на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, которая готовила побег Есенина из страны Советов. Ему лишь остаётся сесть в поезд и доехать до Риги. Поэт бежит из Москвы в заснеженный Ленинград, где попадает в безумную круговерть событий. Он мчится навстречу своей любимой, несмотря ни на какие преграды, постоянно возникающие на его пути.

«Фигура Есенина привлекала меня всегда, ещё в студенческие годы я думал о том, какой бы фильм я хотел снять о нём. Мне очень близка его поэзия, таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант – всё это является огромным полем для творчества и искусства. После фильма "Текст" мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий "Декабря", и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актёре на главную роль. После проб стало понятно, что сильных конкурентов у Саши нет. Важно отметить, что в нашем фильме речь идёт о последних днях жизни поэта. Актёр должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта. Петров бесспорно обладает особым талантом, в нём присутствует нужная органика, темперамент и необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом», — рассказал режиссёр и автор сценария картины Клим Шипенко.

Александр Петров предстал в образе Есенина в тизер-трейлере фильма Клима Шипенко «Декабрь»

В фильме также заняты Сергей Гилёв, Кристина Асмус, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко, Мария Валешная, Кирилл Нагиев, Софья Карпунина и другие актёры. Релиз картины запланирован в декабре 2021 года. Прокатчиком «Декабря» является кинокомпания «Централ Партнершип».
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