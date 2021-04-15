«Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым выйдет 17 июня

Дистрибьютор «Белые ночи» 17 июня выпустит в широкий прокат романтическое драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг». Это первая часть мультиплатформенного кинопроекта, продюсерами которого выступили онлайн-сервис more.tv, телеканал СТС и кинокомпания «Метрафильмс». Параллельно с полным метром готовится расширенная шестисерийная версия «Джетлага», которая позже появится на more.tv, уточняет пресс-служба ГПМ КИТ.
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
«В России выходит масса отличных фильмов и сериалов, но, как ни странно, большая часть рассказывает истории либо обеспеченных обитателей условного Садового кольца, либо, наоборот, ярких маргиналов на обочине общества. Нам же было интересно поговорить про тех, кто летает лоукостерами, зато повсюду. Про людей, снимающих двушку в хрущёвке в спальном районе, но при этом чувствующих себя гражданами мира», — говорит автор сценария Лили Идова.
По словам режиссёра Михаила Идова, «"Джетлаг" — это эмоционально честный, временами романтичный и местами смешной взгляд на карьеру и отношения, секс и сексизм, путешествия, муки творчества и поиски себя в огромном мире. Это наше с Лили первое обращение к сегодняшнему моменту и героям из нашего круга общения. Здесь не спрячешься ни за историческим материалом, ни за условностями жанра: либо поймаешь за хвост эмоциональную правду происходящего, либо нет. Это настолько личный для нас проект, что и саундтреком мог стать только наш с Лили плейлист. И по посылу, и по обстоятельствам создания, и по своему настрою картина оказалась созвучна одному из моих любимых музыкальных жанров — инди-поп».
Первым саундтреком к фильму стала песня «Ты мне говоришь "Пока"» группы «Обе Две», музыканты которой написали композицию всего за неделю после просмотра черновой версии «Джетлага». «Тогда мы зимовали в Сочи, и эмоциональное состояние фильма оказалось нам созвучно, — вспоминает солистка группы Катя Павлова. — Во мне возникли вибрации, схожие с общим настроением всех его героев: мы будто дышали одним воздухом».
фото: пресс-служба ГПМ КИТ
За музыкальное оформление картины также отвечают инди-группы «Свидание» и «Русскоговорящий ГиД», челябинский проект «Монти Механик» и яркая представительница электронного андеграунда Kedr Livanskiy.
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