Фильмы «Зови меня Дрозд» и «14+» вошли в программу кинофестиваля «Край света. Запад»

Объявлены состав международного жюри и программа Второго Международного Калининградский кинофестиваля «Край света. Запад», который пройдёт с 30 апреля по 7 мая. Согласно пресс-службе смотра, жюри профессиональных кинематографистов – одно из трёх, которые предусмотрены регламентом фестиваля, где будет также работать подростковое и учительское жюри. Каждое из них присуждает по два своих приза, а в итоге все вместе приходят к общему решению о Гран-при.
фото: пресс-служба фестиваля
В этом году в международное профессиональное жюри войдут магистр русского языка и культуры Копенгагенского университета, директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Хенриетте Борг Рейнхольдт, заместитель директора, отборщик Софийского международного кинофестиваля (SIFF) Мира Сталева, писатель, театральный режиссёр Евгений Гришковец, писатель, сценарист Анна Старобинец и актёр Артём Ткаченко.
В основном конкурсе кинофестиваля «Край света. Запад» представлены пять игровых и пять документальных фильмов о жизни современных подростков, о радостях и трудностях взросления. Необычное сочетание игрового и документального кино в одной программе организаторы фестиваля опробовали ещё на первом «Крае света» два года назад – по их мнению, это отражение общемировой тенденции, когда невыдуманные истории нередко вызывают более острый интерес и живой зрительский отклик, чем вымышленные.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурсную программу включены трагикомедия Петра Домалевского «Я никогда не плачу», полнометражный дебют американской документалистки Лизы Мэнделап «Волевой подбородок», игровой фильм австралийца Джона Шиди «С – счастье», картина «Открывая заново» датчанки Фи Амбо, иранская «Тигрица Майя» Джамшида Моджаддади и Энсона Хартфорда, французское драмеди «Звёзды на вес» Мари-Софи Шамбон, нидерландский «Салон Роми» Миши Камп и провокативный фильм-эксперимент, фильм-ловушка «Пойманы в сети» Вита Клусака и Барборы Халуповой. Россию в международном конкурсе представляет мелодрама Павла Мирзоева «Зови меня Дрозд».
Кроме конкурсной программы, зрителей ждут две внеконкурсных: в компактной концептуальной программе «На краю» программный директор Алексей Медведев обещает показать самые свежие фестивальные хиты: «Сбой в матрице» американского документалиста Родни Ашера, российский фильм «Катя и Вася идут в школу» и «Дронщик» известного чешского абсурдиста Петра Зеленки. Внеконкурсная программа «В точку» представит фильмы ХХI века, которые могли бы участвовать в конкурсе «Края света», будь они сняты сейчас. Главным кинособытием программы станет показ фильма Андрея Зайцева «14+», который представят зрителям режиссёр и актриса Ольга Озоллапиня. Кроме того, среди гостей «Края света» ожидаются режиссёры Юлия Вишневецкая, Ярослав Чеважевский, Павел Мирзоев, Джамшид Моджаддади, Татьяна Эверстова (она представит во внеконкурсной программе фильм «Его дочь»), продюсеры Филипп Ремунда, Мартин Сегнал и киновед Зара Абдуллаева. Авторы фильмов, которые не смогут приехать на «Край света» лично, после показов будут участвовать в их обсуждении онлайн.
фото: пресс-служба фестиваля
На открытии фестиваля, которое состоится 30 апреля в Калининградском областном драматическом театре, состоится показ трагикомедии Аки Каурисмяки «Гавр» о том, как сердобольные нормандцы спасают от полиции юного нелегального мигранта из Габона. Возможно, такой же будущий отважный путешественник подрастает в фильме закрытия «Последние дни на море» – о 12-летнем обитателе рыбацкой деревни на острове Карихатаг, который прощается с морем и детством перед тем, как отправиться на учебу в город. До этого картина филиппинки Венис Атиенцы демонстрировалась только на Берлинском фестивале в режиме онлайн, так что ее показ на фестивале «Край света» можно считать оффлайновой мировой премьерой.
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