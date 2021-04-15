Фильмы «Зови меня Дрозд» и «14+» вошли в программу кинофестиваля «Край света. Запад»

анонс

«Джетлаг» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым выйдет 17 июня

Релиз картины запланирован на декабрь 2021 года.

Александр Петров предстал в образе Есенина в тизер-трейлере фильма Клима Шипенко «Декабрь»

15 апреля

Появились подробности бизнес-площадки 43-го ММКФ и деловой программы Московского молодёжного кинофорума

Мероприятия пройдут с 22 по 25 апреля в Фестивальном центре «Октябрь» и в кинотеатре «Иллюзион».