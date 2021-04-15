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Мария Миногарова и Александр Рогов проведут эксклюзивную трансляцию «Оскара» в Okko

15 апреля
2021 год

Новости кино >>
15 апреля 2021
Стали известны имена ведущих эксклюзивной прямой трансляции 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» на мультимедийном сервисе Okko, которая пройдёт 26 апреля с 1:30 по московскому времени.

Мария Миногарова и Александр Рогов проведут эксклюзивную трансляцию «Оскара» в Okko
фото: пресс-служба мультимедийной платформы Okko

Согласно пресс-службе платформы, красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов. Трансляция вручения наград будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. В трансляцию «Оскара» в Okko будут интегрированы комментарии приглашённого эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского, который расскажет про восемь фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм».

«Интерес зрителей к одному из самых главных событий года в мире кино огромен, и мы хотели бы подарить всем кинолюбителям настоящий праздник, которым и является церемония вручения наград премии "Оскар", – говорит генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов. – Мы уверены, что профессионализм, чувство юмора и невероятная компетенция Маши Миногаровой, Александра Рогова, Егора Москвитина, а также приглашённых экспертов сделают эксклюзивную трансляцию церемонии в Okko незабываемой».

Максим Евдокимов
фото: rbc.ru

Ранее американской академией кинематографических искусств и наук были объявлены имена тех, кто будет вручать награды лауреатам церемонии этого года. Среди них Брэд Питт, Зендая, Хоакин Феникс, Риз Уизерспун, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер, Пон Джун Хо, Холли Берри и многие другие.

Информационный партнёр трансляции церемонии в Okko – радиостанция NRJ, в эфире которой популярный ведущий Саймон расскажет о номинантах, скандалах и интригах предстоящей премии в утреннем Шоу с Чёрным перцем, а после окончания церемонии сыграет эксклюзивный микс, куда войдут музыкальные темы из фильмов-номинантов и лауреатов премии этого года.
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