Мария Миногарова и Александр Рогов проведут эксклюзивную трансляцию «Оскара» в Okko

Стали известны имена ведущих эксклюзивной прямой трансляции 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» на мультимедийном сервисе Okko, которая пройдёт 26 апреля с 1:30 по московскому времени.
фото: пресс-служба мультимедийной платформы Okko
Согласно пресс-службе платформы, красную дорожку церемонии прокомментируют блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов. Трансляция вручения наград будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. В трансляцию «Оскара» в Okko будут интегрированы комментарии приглашённого эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского, который расскажет про восемь фильмов, номинированных в категории «Лучший фильм».
«Интерес зрителей к одному из самых главных событий года в мире кино огромен, и мы хотели бы подарить всем кинолюбителям настоящий праздник, которым и является церемония вручения наград премии "Оскар", – говорит генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов. – Мы уверены, что профессионализм, чувство юмора и невероятная компетенция Маши Миногаровой, Александра Рогова, Егора Москвитина, а также приглашённых экспертов сделают эксклюзивную трансляцию церемонии в Okko незабываемой».
Информационный партнёр трансляции церемонии в Okko – радиостанция NRJ, в эфире которой популярный ведущий Саймон расскажет о номинантах, скандалах и интригах предстоящей премии в утреннем Шоу с Чёрным перцем, а после окончания церемонии сыграет эксклюзивный микс, куда войдут музыкальные темы из фильмов-номинантов и лауреатов премии этого года.
обсуждение >>