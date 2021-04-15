Сергей Гилёв возглавит второй сезон «Пассажиров»

Создатели оригинального сериала START
«Пассажиры
» работают над вторым сезоном. Перевозчиком душ на этот раз станет скончавшийся в первой части от передозировки наркотиков Кирилл в исполнении Сергея Гилёва
. Съёмки продолжения начнутся в ближайшее время, уточняет пресс-служба видеосервиса.
Созданием нового сезона «Пассажиров» вновь займётся шоураннер и автор идеи Руслан Сорокин
. В новых сериях Кириллу (Гилёв) нужно будет перевезти к точке перехода 21 пассажира — столько людей он при жизни склонил к употреблению наркотиков.
«Если герой первого сезона был способен к рефлексии — человек мыслящий, проживающий чужие жизни, сочувствующий, — то герой Сергея Гилёва в некотором смысле ему антипод. Он ещё не повзрослел. И нам было интересно поместить его в жёсткие условия, где это взросление происходит внезапно. Он вынужден быть другим, чтобы вызывать у пассажиров доверие. Зритель будет следить за его ростом. Главным вызовом для него станет любовь. Безусловная, которая не требует ничего взамен. Как и первый сезон, "Пассажиры 2" станет историей жизнеутверждающей», —
рассказывает Сорокин.
Тем временем, первый сезон номинирован на международную премию Rockie Awards 2021 канадского Всемирного медиа-фестиваля в Банфе в категории Short fiction program, став первым за всю историю смотра проектом из России, который вошёл в список номинантов. Среди других претендентов на Rockie этого года — сериалы «Убивая Еву
», «Великая
», «Постановка
», «Хроника эпидемии
», «Чем мы заняты в тени
» и «Банды Лондона
».
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