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«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
«Секреты семейной жизни» Шоты Гамисонии выходят на международный рынок. Продюсерская компания «Среда» Александра Цекало и Armoza Formats, принадлежащая ITV Studios, подписали соглашение о продаже прав на сериал, претендующий на то, чтобы стать самой громкой премьерой сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Среды».

Провокационная драма «Секреты семейной жизни» производства продюсерской компании «Среда» и МТС Медиа повествует о нестандартном подходе к разрешению кризиса в семейной жизни и ренессансе в отношениях. Случайное трагическое событие не только вновь скрепляет узы двух молодых людей, но и приносит паре серьёзные проблемы. Сериал с Петром Скворцовым, Алёной Михайловой, Фёдором Лавровым, Розой Хайруллиной, Екатериной Стеблиной и Яной Кошкиной затрагивает темы кризиса любви, созависимых отношений и природу сексуального влечения. После трёх лет брака у пары нет общих интересов и даже секса. Они больше напоминают живущих в коммуналке соседей, чем влюблённых, но вдруг в один момент всё резко меняется.

«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом
фото: пресс-служба продюсерской компании «Среда»

«Мы рады возможности сотрудничества с продюсерской компанией "Среда", одним из лидеров в производстве качественных сериалов на российском рынке. "Секреты семейной жизни" — это провокационная история, характерная для современного общества. Картина будет одинаково интересна и понятна зрителям многих стран», — говорит руководитель Armoza Formats по работе с партнёрами Михал Ицхаки.

Armoza Formats начала свою работу в 2005 году в Израиле. Компания быстро выросла в одного из лидеров производства и дистрибуции развлекательных шоу и сериалов на международной арене. В 2019-м она стала частью корпорации ITV Studios. Привлекая ведущие израильские и мировые креативные агентства в индустрии, Armoza Formats находится в авангарде быстро развивающегося рынка. Цель компании — реагировать на вызовы самыми передовыми методами. Партнёрами Armoza Formats являются крупнейшие мировые бродкастеры и производственные компании. В их числе FOX, NBC USA, BBC, ITV, Channel 4 UK, TVA Canada, TF1 France, RTL Germany, HBO, TV2 Norway, RAI Italy, Globo Brazil, Azteka Mexico, ZEE TV India.
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«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом фотографии
«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом фотографии
«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом фотографии
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