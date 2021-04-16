Сергею Никоненко исполнилось 80 лет

Сегодня, 16 апреля, исполнилось 80 лет заслуженному и народному артисту РСФСР, президенту Гильдии актёров кино России, популярному советскому и российскому актёру кино, театра и телевидения, режиссёру, сценаристу и продюсеру Сергею Никоненко, полюбившемуся по ролям в фильмах «Шестой» и «Инспектор ГАИ».
Сергей Петрович родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье шофёра Петра Никаноровича и стеклодувщицы лампового завода Нины Михайловны Никоненко. В школе увлёкся аккордеоном, принимал активное участие в различных школьных конкурсах певцов и чтецов. С 13 лет занимался в драматическом кружке и в студии художественного слова. В 1964-м окончил актёрский факультет, в 1972-м — режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). Десять лет проработал в Театре-студии киноактёра, а впоследствии играл в таких антрепризных спектаклях, как «Нина» и «Стеклянная пыль». Член Союза кинематографистов с 1968-го. С 1994-го — директор Есенинского культурного центра в Москве. Был ведущим программы «Жди меня».
Женат на актрисе Екатерине Ворониной. Автор книги «Далёкие милые были». Обладатель множества премий и наград, включая золотую медаль имени Довженко за фильм «Завтра была война», приз фестиваля «Созвездие» за лучшую главную мужскую роль в «Классике», главный приз фестиваля в Оберхаузене за лучшую дипломную режиссёрскую работу («Петрухина фамилия»), премию Ленинского комсомола и премию Гильдии актёров кино России «За выдающийся вклад в профессию».
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