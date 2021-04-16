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Про Одри Хепбёрн снимут сериал

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
О великой голливудской актрисе Одри Хепбёрн, не нуждающейся в особом представлении, снимут сериал. Согласно Variety, над многосерийной биографией работают итальянская компания Wildside и Fremantle, ответственная за создание «Молодого Папы».

Про Одри Хепбёрн снимут сериал

Автором идеи выступает сын звезды Лука Дотти, который совместно с журналистом Луиджи Спинолой написал бестселлер 2015 года «Одри дома» (Audrey at Home). Книга представляет собой одновременно биографию и поваренную книгу, сочетающую анекдоты, отрывки из переписки Хепбёрн, её рецепты и неопубликованные семейные фотографии.

В сериале пойдёт рассказ о становлении Одри Хепбёрн всемирно известной актрисой и её влиянии на Голливуд и высокую моду. Дотти числится активным участником шоу. За сценарий отвечает автор «Хорошей жены» Жаклин Хойт.
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Про Одри Хепбёрн снимут сериал фотографии
Про Одри Хепбёрн снимут сериал фотографии
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