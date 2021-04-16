Про Одри Хепбёрн снимут сериал

О великой голливудской актрисе Одри Хепбёрн
, не нуждающейся в особом представлении, снимут сериал. Согласно Variety
, над многосерийной биографией работают итальянская компания Wildside и Fremantle, ответственная за создание «Молодого Папы
».
Автором идеи выступает сын звезды Лука Дотти
, который совместно с журналистом Луиджи Спинолой
написал бестселлер 2015 года «Одри дома
» (Audrey at Home). Книга представляет собой одновременно биографию и поваренную книгу, сочетающую анекдоты, отрывки из переписки Хепбёрн, её рецепты и неопубликованные семейные фотографии.
В сериале пойдёт рассказ о становлении Одри Хепбёрн всемирно известной актрисой и её влиянии на Голливуд и высокую моду. Дотти числится активным участником шоу. За сценарий отвечает автор «Хорошей жены
» Жаклин Хойт
.
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