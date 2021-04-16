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Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
«Пищеблок» Святослава Подгаевского стартует эксклюзивно на КиноПоиск HD 19 мая. В основу сюжета лёг одноимённый роман Алексея Иванова, адаптированный для экрана Александром Талалом, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD

События восьмисерийной экранизации происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течёт безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюблённости... Но однажды вечером пионер Валерка замечает, как его сосед по комнате пьёт кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры и именно они — самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за вампиров.

Главные роли в сериале сыграли Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Илья Коробко, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Роман Мадянов, Яна Гладких, Никита Клещёв, Владислав Семилетков, Пётр Терещенко, Маруся Климова, Виталия Корниенко, Яна Коновалова и Мария Абрамова. Продюсерами выступили Александр Цекало, Ольга Никулина, Иван Самохвалов, Ольга Филипук и Дмитрий Нелидов.



Роман Алексея Иванова «Пищеблок», благодаря которому писатель обрёл славу «русского Стивена Кинга», вышел в ноябре 2018-го. Произведения Иванова неоднократно экранизировались, среди них — фильм по роману воспитания «Географ глобус пропил», сериал по эпической саге о Сибири «Тобол» и сериал по авантюрному роману «Ненастье».
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Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая фотографии
Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая фотографии
Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая фотографии
Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая фотографии
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