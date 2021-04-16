Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая

События восьмисерийной экранизации происходят в пионерском лагере «Буревестник» на берегу Волги летом 1980 года. В Москве гремит Олимпиада, а в лагере течёт безмятежная жизнь: утренние линейки, страшные истории у костра, футбол по ночам и первые влюблённости... Но однажды вечером пионер Валерка замечает, как его сосед по комнате пьёт кровь другого мальчика. Выясняется, что среди пионеров прячутся вампиры и именно они — самые правильные и ответственные ребята смены. Бороться с этой нечистью будут двое подростков — Валерка и вожатый Игорь, чья возлюбленная тоже попала в беду из-за вампиров.
Роман Алексея Иванова «Пищеблок», благодаря которому писатель обрёл славу «русского Стивена Кинга», вышел в ноябре 2018-го. Произведения Иванова неоднократно экранизировались, среди них — фильм по роману воспитания «Географ глобус пропил», сериал по эпической саге о Сибири «Тобол» и сериал по авантюрному роману «Ненастье».
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