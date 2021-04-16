Экранизация вампирского романа Алексея Иванова «Пищеблок» стартует 19 мая

анонс

Продюсер возглавлял субхолдинг с 2015 года.

За сценарий многосерийной биографии отвечает Жаклин Хойт.

Про Одри Хепбёрн снимут сериал

Популярный актёр и режиссёр отмечает юбилей.

Сергею Никоненко исполнилось 80 лет

16 апреля

«Секреты семейной жизни» с Петром Скворцовым и Алёной Михайловой покажут за рубежом

Продюсерская компания «Среда» и Armoza Formats подписали соглашение о продаже прав на сериал.